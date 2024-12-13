Giriş Tarihi: 13.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024
14:56
Son dakika | Bursa'daki adliyede silahlı saldırının detayları ortaya çıktı: Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlunun...
Son dakika haberi... Bursa Adliyesinde görülen davada duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. 2 kişinin öldüğü 2 Jandarmanın da yaralandığı saldırıyı, geçtiğimiz yıl garson olarak çalıştığı mekanda silahlı saldırıya uğrayan ve ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Tolga E.'nin babası Kemal E.'nin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.