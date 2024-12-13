Son dakika | Bursa’daki adliyede silahlı saldırının detayları ortaya çıktı: Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlunun...

OLAYIN DURUŞMASI YAPILACAKTI

Eğlence merkezinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya dair devam eden ve 6'ncı ağır ceza mahkemesinde bu sabah saatlerinde görülen davaya, sanık Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın yanı sıra müştekilerden tekerlekli sandalyeye mahkum kalan garson Tolga Ergün, aynı saldırıda yaralanan diğer garson Yiğit Selçuk ve avukatlarıyla birlikte yakınları da katıldı.