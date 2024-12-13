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Giriş Tarihi: 13.12.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:56

Son dakika | Bursa'daki adliyede silahlı saldırının detayları ortaya çıktı: Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlunun...

Son dakika haberi... Bursa Adliyesinde görülen davada duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. 2 kişinin öldüğü 2 Jandarmanın da yaralandığı saldırıyı, geçtiğimiz yıl garson olarak çalıştığı mekanda silahlı saldırıya uğrayan ve ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Tolga E.'nin babası Kemal E.'nin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Son dakika | Bursa’daki adliyede silahlı saldırının detayları ortaya çıktı: Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlunun...

Son dakika: Bursa Adalet Sarayı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı olayının detayları çıktı. Saldırının, yaklaşık 15 ay önce bir eğlence mekanında çıkan silahlı saldırı olayının devamı olduğu anlaşıldı.

Son dakika | Bursa’daki adliyede silahlı saldırının detayları ortaya çıktı: Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlunun...

23 Eylül 2023'te Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle birlikte 26 yaşındaki Mertcan Akça, belindeki tabancayı çıkarıp, garson olarak çalışan 21 yaşındaki Tolga Ergün ve 30 yaşındaki Yiğit Selçuk'a ateş etmişti. Ağır yaralanan garson Tolga Ergün kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmış ancak uzun süren tedavi döneminin ardından ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalarak taburcu edilmişti.

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Son dakika | Bursa’daki adliyede silahlı saldırının detayları ortaya çıktı: Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlunun...

Saldırıyı gerçekleştiren Mertcan Akça ile sonradan kendisinin de olaya dahil olduğu ortaya çıkan babası Köksal Akça tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

Son dakika | Bursa’daki adliyede silahlı saldırının detayları ortaya çıktı: Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlunun...

OLAYIN DURUŞMASI YAPILACAKTI

Eğlence merkezinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya dair devam eden ve 6'ncı ağır ceza mahkemesinde bu sabah saatlerinde görülen davaya, sanık Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın yanı sıra müştekilerden tekerlekli sandalyeye mahkum kalan garson Tolga Ergün, aynı saldırıda yaralanan diğer garson Yiğit Selçuk ve avukatlarıyla birlikte yakınları da katıldı.

Son dakika | Bursa’daki adliyede silahlı saldırının detayları ortaya çıktı: Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlunun...

Garson Tolga Ergün'ün eski Uzman Çavuş olan babası Kemal Ergün de duruşma salonunda hazır bulundu.

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