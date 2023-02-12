Son dakika: Camları bile kırılmamıştı! Türkiye’nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı

Deprem anında evlerinde olduklarını anlatan Bozok, "Bu binadan nasıl çıktığımızı bile hatırlamıyorum. Çok kötü durumdayız. Deprem anında yan tarafımızdaki binada oturanlar da vardı. Evin sahibi de umreye gitmişti. Döndükten sonra evini böyle görünce o da şok oldu. Daha yeni yapmıştı çünkü." dedi.