Son dakika: Camları bile kırılmamıştı! Türkiye’nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. Adıyaman'da camı bile kırılmayıp temelinden çıkarak tek parça halinde arkaya doğru yan yatan bir bina ise görenleri şoke etmişti. Türkiye'nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı. Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Sinan Cansız, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...