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Haberler Yaşam Son dakika: Camları bile kırılmamıştı! Türkiye'nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:48

Son dakika: Camları bile kırılmamıştı! Türkiye'nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. Adıyaman'da camı bile kırılmayıp temelinden çıkarak tek parça halinde arkaya doğru yan yatan bir bina ise görenleri şoke etmişti. Türkiye'nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı. Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Sinan Cansız, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Camları bile kırılmamıştı! Türkiye’nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük hasara neden oldu. Türkiye'yi sarsan şiddetli depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. Adıyaman'da camı kırılmayan ve temeliyle yan yatan bir bina ise görenleri şaşkına çevirdi. Peki Türkiye'nin konuştuğu nasıl yan yattı? Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Sinan Cansız ise bu konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika: Camları bile kırılmamıştı! Türkiye’nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı

O BİNA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Gölbaşı ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1 Nisan Bulvarı'nda yer alan Kayı Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkisiyle temelinden çıkarak tek parça halinde arkaya doğru yan yattı. Temel bölümünden itibaren adeta bulunduğu yerden kopan apartmanın genel durumunda çok büyük bir yıkım görülmemesi dikkati çekti.

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Son dakika: Camları bile kırılmamıştı! Türkiye’nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı

Binanın dip kısmında yaklaşık 4 metre genişliğinde, 3 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda da yarık oluştu. Binanın bu durumunu görenler, yol kenarında durup görüntülemeye çalıştı.

Son dakika: Camları bile kırılmamıştı! Türkiye’nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı

"BU BİNADAN NASIL ÇIKTIĞIMIZI BİLE HATIRLAMIYORUM"

Yıkılan binanın çevresinde ikamet eden 67 yaşındaki Nurdagül Bozok, AA muhabirine, halen olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

Son dakika: Camları bile kırılmamıştı! Türkiye’nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı

Deprem anında evlerinde olduklarını anlatan Bozok, "Bu binadan nasıl çıktığımızı bile hatırlamıyorum. Çok kötü durumdayız. Deprem anında yan tarafımızdaki binada oturanlar da vardı. Evin sahibi de umreye gitmişti. Döndükten sonra evini böyle görünce o da şok oldu. Daha yeni yapmıştı çünkü." dedi.

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