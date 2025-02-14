Haberler
Yaşam
SON DAKİKA… Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’dan skandal talep: İade edilmemek için bakın ne yaptılar!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
12:11
SON DAKİKA… Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’dan skandal talep: İade edilmemek için bakın ne yaptılar!
SON DAKİKA… İstanbul'da estetikçi Bülent Cihantimur ile Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ehliyetsiz ve alkolsüz araç kullandığı sırada çarptığı Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Anne Eylem Tok, katil oğlunu önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırdı. Türkiye'nin yaptığı başvurusu sonucu gözaltına alınan anne ile oğlu geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. ABD vatandaşı Timur Cihantimur ile canavar annesi hakkında Türkiye'ye iade kararı çıkarken Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann skandal başvuru yaptı. Öte yandan ikilinin iadesindeki 28 gün detayı ise kafaları karıştırdı…