SON DAKİKA… Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’dan skandal talep: İade edilmemek için bakın ne yaptılar!

CANAVAR ANNE İLE KATİL OĞLUNDAN SKANDAL BAŞVURU!

Dilekçede, Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı savunuldu. Özellikle, Tok ve ailesinin Türkiye'de ölüm tehditleri aldığı iddia edilen dilekçede, iadesi halinde bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü. Bu durumun insan hakları açısından büyük bir tehlike teşkil ettiği belirtilen dilekçede, mahkemenin süreci geçici olarak durdurmasının kritik bir karar olacağı ifade edildi.