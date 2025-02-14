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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’dan skandal talep: İade edilmemek için bakın ne yaptılar!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:11

SON DAKİKA… Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’dan skandal talep: İade edilmemek için bakın ne yaptılar!

SON DAKİKA… İstanbul'da estetikçi Bülent Cihantimur ile Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ehliyetsiz ve alkolsüz araç kullandığı sırada çarptığı Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Anne Eylem Tok, katil oğlunu önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırdı. Türkiye'nin yaptığı başvurusu sonucu gözaltına alınan anne ile oğlu geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. ABD vatandaşı Timur Cihantimur ile canavar annesi hakkında Türkiye'ye iade kararı çıkarken Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann skandal başvuru yaptı. Öte yandan ikilinin iadesindeki 28 gün detayı ise kafaları karıştırdı…

İHA
SON DAKİKA… Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’dan skandal talep: İade edilmemek için bakın ne yaptılar!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann, Tok'un Türkiye'ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti.

SON DAKİKA… Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’dan skandal talep: İade edilmemek için bakın ne yaptılar!

Herrmann, Tok'un iadesine yönelik itiraz dilekçesi hazırlamak üzere mahkemeye sürecin 60 gün süreyle durdurulmasını talep eden bir dilekçe sundu.

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SON DAKİKA… Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’dan skandal talep: İade edilmemek için bakın ne yaptılar!

AVUKATLARI EK SÜRE İSTEDİ

Dilekçede, iadenin geçici olarak askıya alınmasının hukuki bir gereklilik olduğu savunularak, Tok'un yasal haklarını tam anlamıyla kullanabilmesi için ek süreye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

SON DAKİKA… Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’dan skandal talep: İade edilmemek için bakın ne yaptılar!

CANAVAR ANNE İLE KATİL OĞLUNDAN SKANDAL BAŞVURU!

Dilekçede, Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı savunuldu. Özellikle, Tok ve ailesinin Türkiye'de ölüm tehditleri aldığı iddia edilen dilekçede, iadesi halinde bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü. Bu durumun insan hakları açısından büyük bir tehlike teşkil ettiği belirtilen dilekçede, mahkemenin süreci geçici olarak durdurmasının kritik bir karar olacağı ifade edildi.

SON DAKİKA… Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’dan skandal talep: İade edilmemek için bakın ne yaptılar!

Avukat Herrmann'ın sunduğu dilekçede, Tok'un iadesi konusunda hukuki açıdan birçok tartışmalı nokta bulunduğu ve bu konuların mahkemede detaylı şekilde ele alınması gerektiği ifade edildi. Tok'a yöneltilen suçlamaların ABD-Türkiye arasındaki iade anlaşması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda önemli hukuki sorular bulunduğu belirtilen dilekçede, sürecin aceleye getirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Dilekçede, Tok'un aldığı iddia edilen cep telefonunun delil niteliği taşıyıp taşımadığı ve suçlamaların iade anlaşmasına uygun olup olmadığı gibi konuların mahkemede tartışılması gerektiği savunuldu.

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