Son dakika | Cani koca, Elif Durmaz’ı 30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Kahreden detay ortaya çıktı!

Olay günü ayrı yaşadığı eşine yeni tuttuğu evi gösterdiği öğrenilen Bekir Durmaz'ın, genç kadının 'Ben burada yaşamam' demesi üzerine bu evde yaşamaya ikna ettiği, olaydan önce de hem ev hem de çocuklar için alışveriş yaptıkları öğrenildi.