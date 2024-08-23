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Giriş Tarihi: 23.08.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:36

Son dakika | Cani koca, Elif Durmaz'ı 30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Kahreden detay ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Konya'da önceki gün kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Elif Durmaz'ı (37) 30 yerinden bıçaklayarak katleden Bekir Durmaz'ın (53) daha önce de eşine şiddet uyguladığı, bu nedenle de hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Talihsiz kadının KADES uygulaması üzerinden polis çağıracağını söylediği ve sonrasında butona basamadan öldürüldüğü ortaya çıktı.

TOLGA YANIK
Son dakika | Cani koca, Elif Durmaz’ı 30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Kahreden detay ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette, şoförlük yapan Bekir Durmaz, 3 çocuğunun annesi Elif Durmaz'ı otomobil içerisinde 30 yerinden bıçaklayıp katletmiş, daha sonra eşinin cansız bedeniyle polis merkezine gitmişti. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Son dakika | Cani koca, Elif Durmaz’ı 30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Kahreden detay ortaya çıktı!

ELİF'İ KUMA GETİRMİŞ

Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısının resmi nikahla başka biri ile evliyken, çocuğu olmadığı gerekçesiyle 2003 yılında imam nikahı kıyıp, kuma olarak Elif'le de yaşamaya başladığı, eşinin evi terk etmesi üzerine 2012 yılında Elif'e resmi nikah kıydığı öğrenildi.

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Son dakika | Cani koca, Elif Durmaz’ı 30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Kahreden detay ortaya çıktı!

Çiftin bu evliliklerinden 3 çocuğu olduğu öğrenilirken, anlaşmalı boşanma konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Bekir Durmaz'ın çekişmeli boşanmak üzere avukatı aracılığıyla işlemleri başlattığı belirtildi.

Son dakika | Cani koca, Elif Durmaz’ı 30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Kahreden detay ortaya çıktı!

Olay günü ayrı yaşadığı eşine yeni tuttuğu evi gösterdiği öğrenilen Bekir Durmaz'ın, genç kadının 'Ben burada yaşamam' demesi üzerine bu evde yaşamaya ikna ettiği, olaydan önce de hem ev hem de çocuklar için alışveriş yaptıkları öğrenildi.

Son dakika | Cani koca, Elif Durmaz’ı 30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Kahreden detay ortaya çıktı!

VAHŞETTE KADES DETAYI

Bekir Durmaz'ın alışverişten döndükten sonra araçta 11 yaşındaki zihinsel engelli oğulları Ö.D'nin de olduğu sırada tartıştıkları, sonra da olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

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