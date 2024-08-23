Giriş Tarihi: 23.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
10:36
Son dakika | Cani koca, Elif Durmaz'ı 30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Kahreden detay ortaya çıktı!
Son dakika haberi... Konya'da önceki gün kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Elif Durmaz'ı (37) 30 yerinden bıçaklayarak katleden Bekir Durmaz'ın (53) daha önce de eşine şiddet uyguladığı, bu nedenle de hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Talihsiz kadının KADES uygulaması üzerinden polis çağıracağını söylediği ve sonrasında butona basamadan öldürüldüğü ortaya çıktı.