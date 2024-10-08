SON DAKİKA… Cem Garipoğlu ile ilgili gizem çözüldü! Münevver Karabulut’un babası SABAH’a konuştu: İtiraz edeceğiz!

Giriş Tarihi: 08.10.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
14:25
Türkiye nefesini tuttu Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan kemiklerin DNA sonucuna kilitlendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede kemiklerin Lise öğrencisi Münevver Karabulut'u canice katleden ve tutuklu bulunduğu cezaevinde 2014 yılında intihar eden Garipoğlu'na ait olduğu belirlendi. Hazırlanan raporda kemiklerden alınan DNA örneğinin Garipoğlu'nun anne ve babasıyla birebir uyumlu olduğu bilgisine yer verildi. SABAH'a konuşan baba Süreyya Karabulut ise rapora itiraz edeceklerini söyledi: Kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim