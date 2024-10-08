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Giriş Tarihi: 08.10.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:25

SON DAKİKACem Garipoğlu ile ilgili gizem çözüldü! Münevver Karabulut’un babası SABAH’a konuştu: İtiraz edeceğiz!

Türkiye nefesini tuttu Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan kemiklerin DNA sonucuna kilitlendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede kemiklerin Lise öğrencisi Münevver Karabulut'u canice katleden ve tutuklu bulunduğu cezaevinde 2014 yılında intihar eden Garipoğlu'na ait olduğu belirlendi. Hazırlanan raporda kemiklerden alınan DNA örneğinin Garipoğlu'nun anne ve babasıyla birebir uyumlu olduğu bilgisine yer verildi. SABAH'a konuşan baba Süreyya Karabulut ise rapora itiraz edeceklerini söyledi: Kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim

Mustafa Sait ÖZKAN
SON DAKİKA… Cem Garipoğlu ile ilgili gizem çözüldü! Münevver Karabulut’un babası SABAH’a konuştu: İtiraz edeceğiz!

Lise öğrencisi Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut SABAH'a konuştu.

SON DAKİKA… Cem Garipoğlu ile ilgili gizem çözüldü! Münevver Karabulut’un babası SABAH’a konuştu: İtiraz edeceğiz!

Henüz adli tıp raporunun içeriğinin dosyaya girmediği için raporu inceleyemediklerini vurgulayan Karabulut, "Avukatım Rezan beye, adli tıp nezdinde rapora itiraz edilmesini ve üniversitelerden ve adli tıp enstitülerinden yeniden rapor alınmasını talep ettim. Aynı zamanda bu caniye ait olduğu iddia edilen kemiklerden, kemik yaşı tespitini talep etmesini de rica ettim.

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SON DAKİKA… Cem Garipoğlu ile ilgili gizem çözüldü! Münevver Karabulut’un babası SABAH’a konuştu: İtiraz edeceğiz!

Yine mezarın içerisinde bulunan poşette DNA ve parmak izi incelemesi ile ilgili talepte bulunduk. İtiraz haklarımı kullanıp, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.

SON DAKİKA… Cem Garipoğlu ile ilgili gizem çözüldü! Münevver Karabulut’un babası SABAH’a konuştu: İtiraz edeceğiz!

"RAPOR HENÜZ SAVCILIĞA ULAŞMADI"

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Raporun tamamının henüz UYAP'a yüklenmediğini aktaran Epözdemir, raporun fiziken de soruşturmanın yürütüldüğü Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmadığını aktardı.

SON DAKİKA… Cem Garipoğlu ile ilgili gizem çözüldü! Münevver Karabulut’un babası SABAH’a konuştu: İtiraz edeceğiz!

Epözdemir, "Raporun içeriğini etraflıca inceleme fırsatı bulamadık. Arkadaşlarımız halen Silivri Adliyesi'nde bekliyor. Raporu tebliğ almak için. Rapora etraflıca bilimsel, akademik ve hukuki perspektifte inceledikten sonra hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğuna kanaat getirirsek rapora itiraz edeceğiz. Bu konuda takdir hakkı şüphesiz müvekkillerimizdir" diye konuştu.

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