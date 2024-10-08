SON DAKİKA… Cem Garipoğlu ile ilgili gizem çözüldü! Münevver Karabulut’un babası SABAH’a konuştu: İtiraz edeceğiz!

Henüz adli tıp raporunun içeriğinin dosyaya girmediği için raporu inceleyemediklerini vurgulayan Karabulut, "Avukatım Rezan beye, adli tıp nezdinde rapora itiraz edilmesini ve üniversitelerden ve adli tıp enstitülerinden yeniden rapor alınmasını talep ettim. Aynı zamanda bu caniye ait olduğu iddia edilen kemiklerden, kemik yaşı tespitini talep etmesini de rica ettim.