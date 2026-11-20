Şifreleri öğrenmek isteyen kocasına karşı kadın, "Hiç bakma, telefonu sobaya at; şifreleri söylersem beni boşarsın" şeklinde tepki göstermesi üzerine durum yargıya taşındı. Erkek, eşinin dijital ortamda sadakatsizlik gösterdiğini ve ortak çocukları ihmal ettiğini belirterek boşanma, velayet ve tazminat davası açtı. Kadın ise hakkındaki iddiaları reddederek karşı dava açtı.