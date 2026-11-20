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SON DAKİKA… Cep telefonu uygulamalarını şifreleyen kadın yandı! Yargıtay’dan sadakatsizlik vurgusu: Kocasına tazminat ödeyecek
Giriş Tarihi: 20.11.2026 06:32
SON DAKİKA… Cep telefonu uygulamalarını şifreleyen kadın yandı! Yargıtay’dan sadakatsizlik vurgusu: Kocasına tazminat ödeyecek
SON DAKİKA… Niğde'de açılan boşanma davasından emsal niteliğinde bir karar çıktı! Cep telefonundaki uygulamalara şifre koyarak eşinden gizleyen kadının başka erkeklerle mesajlaştığı bilirkişi raporları ile kanıtlandı. Yargıtay kadını tam kusurlu bulurken kadının kocasına maddi ve manevi tazminat da ödemesini kararlaştırdı. İşte detaylar…