Son dakika haberi... CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, "Yeni Partililerde dokunulmazlıkların kalkma ihtimalinden dolayı bu kadar telaş var. Kızgınlık var. Bunların böyle ağır sancıları var şu an. Ankara'da satın alamadıkları tek örgüt benim örgütüm. " ifadelerini kullandı.