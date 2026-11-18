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SON DAKİKA | CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım SABAH'a konuştu: Yeni Parti, yabancı istihbarat projesi
Giriş Tarihi: 18.11.2026 07:04
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 07:05
SON DAKİKA | CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım SABAH'a konuştu: Yeni Parti, yabancı istihbarat projesi
Son dakika haberi: AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı ziyaret ederek birlikte fotoğraf çektirdiği için Yeni Parti Milletvekili Umut Akdoğan tarafından eleştirilen CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, SABAH'a konuştu. Yıldırım, "Bunlar siyasi hareket falan değil. Bunlar Türkiye için beka sorunu. Yabancı istihbaratların Ekrem Bey üzerinden Türkiye'yi ele geçirme projesi." dedi.