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Son Dakika | Çilek Vize soruşturmasından Donald Trump'ın sözde kızı Necla Özmen çıktı! Hayrettin'in görüşmeleri de dosyada
Giriş Tarihi: 23.11.2026 07:51
Güncelleme Tarihi: 23.11.2026 09:02
Son Dakika | Çilek Vize soruşturmasından Donald Trump'ın sözde kızı Necla Özmen çıktı! Hayrettin'in görüşmeleri de dosyada
Son dakika: Çilek Vize soruşturmasında, suç örgütünün sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler üzerinden güven algısı oluşturmak için yaptığı görüşmeler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki telefon dinleme kayıtlarına göre, örgüt lideri Mertcan Durgut'un kız kardeşi ve vize uzmanı Sena Durgut, sosyal medyada kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan ve bir dönem yüksek etkileşim alan Necla Özmen'e reklam karşılığı vize teklif etti. Dosyaya, KAOS Show ile tanınan Hayrettin Onur Karaoğuz'un vize randevusuna ilişkin görüşmeleri de girdi.