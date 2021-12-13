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Haberler Yaşam Son dakika | Dayının dehşet evi! İkinci Başak Cengiz olmaktan son anda...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 07:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 07:23

Son dakika | Dayının dehşet evi! İkinci Başak Cengiz olmaktan son anda...

Son dakika haberler: İstanbul'da 30 yaşındaki eğitmen Ş.A., 3 yıldan beri dayısı Zafer Duran'ın zorbalığı nedeniyle hayatının en zorlu dönemini yaşadı. 3 yıl önce babasını kaybeden genç kadın, dayısının baskıları nedeniyle tarifi zor bir süreç geçirdi. İkinci Başak Cengiz olmaktan son anda kurtarılan genç kadın adeta dehşeti yaşadı. İşte kılıçlar, tehditler ve zorbalıkla geçen kabus dolu günlere ilişkin son dakika haberi.

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika | Dayının dehşet evi! İkinci Başak Cengiz olmaktan son anda...

Son dakika haberler... İstanbul'da 30 yaşındaki eğitmen Ş.A., 3 yıldan beri dayısı Zafer Duran'ın zorbalığı nedeniyle hayatının en zorlu dönemini yaşadı. 3 yıl önce babasını kaybeden genç kadın, dayısının baskıları nedeniyle tarifi zor bir süreç geçirdi. Dayısı, yeğeninin hayatına sürekli müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A.'nın ve annesinin evden çıkmasına müsaade etmiyor, anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu.

Son dakika | Dayının dehşet evi! İkinci Başak Cengiz olmaktan son anda...

EVE 21.00'DAN SONRA GELİRSE...

Öyle ki genç kızın akşam 20.30'dan sonra eve girmesi ve 21.00'den sonra gelirse geç kaldı sayılıp eve alınmıyor, arkadaşında kalmak zorunda kalıyordu. Çok sayıda delici kesici aleti ve silahı bulunan dayı son olarak Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ölüm haberlerini içeren gazeteleri yeğeninin kapısının önüne koydu.

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Son dakika | Dayının dehşet evi! İkinci Başak Cengiz olmaktan son anda...

ELİNE KILIÇLA BAŞAK CENGİZ TEHDİDİ: SENİN SONUN DA...

Hatta bir ara eline aldığı kılıç ve bıçakla kapıyı çaldı ve yeğenine, "Senin sonun da bu kız gibi olacak" Ş.A.'yı öldürmeye çalıştı. Dayısının elinden kurtulan kadın, getirdiği cinnetle camdan atlamaya kalkıştı. Annesinin intihara engel olmasıyla polisten yardım isteyen mağdur kadının ihbarıyla dayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan dayının evinde çok sayıda kesici delici alet, silah, ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika | Dayının dehşet evi! İkinci Başak Cengiz olmaktan son anda...

30 yaşındaki Ş.A., İstanbul Kağıthane'de annesiyle birlikte yaşıyordu. Eğitmen olan genç kadın, 5 yıl önce babasını kaybetmişti. Aile apartmanının üçüncü katında ikamet eden genç kadının alt katında dayısı Zafer oturuyor. Genç kadının alt kat komşusu olan 58 yaşındaki dayısı Zafer Duran işletmeciydi.

Son dakika | Dayının dehşet evi! İkinci Başak Cengiz olmaktan son anda...

YILLAR SÜREN DAYI ZULMÜ

İddiaya göre Ş.A.'nın hayatı üç sene önce kabusa dönüştü. Zafer, genç kadının hayatına sürekli müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A.'nın ve annesinin evden çıkmasına müsaade etmiyor, baskılarıyla anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu. Ş.'nin akşam 20.30'dan sonra eve girmesi yasaktı. Dayısı genç kadının evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu. Eğer Ş., akşam eve 21.00 dan sonra gelirse içeri giremiyor, kuzenine kalmaya gitmek zorunda kalıyordu. Hakaret ve tehditlerle kıza saldırıyordu. Dayısının silah bıçak ve sahip olduğu çeşitli aletleri bilen genç kadın, annesine ve kendisine zarar gelebilir düşüncesiyle adli makamlara başvuramıyordu.

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