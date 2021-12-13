YILLAR SÜREN DAYI ZULMÜ

İddiaya göre Ş.A.'nın hayatı üç sene önce kabusa dönüştü. Zafer, genç kadının hayatına sürekli müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A.'nın ve annesinin evden çıkmasına müsaade etmiyor, baskılarıyla anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu. Ş.'nin akşam 20.30'dan sonra eve girmesi yasaktı. Dayısı genç kadının evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu. Eğer Ş., akşam eve 21.00 dan sonra gelirse içeri giremiyor, kuzenine kalmaya gitmek zorunda kalıyordu. Hakaret ve tehditlerle kıza saldırıyordu. Dayısının silah bıçak ve sahip olduğu çeşitli aletleri bilen genç kadın, annesine ve kendisine zarar gelebilir düşüncesiyle adli makamlara başvuramıyordu.