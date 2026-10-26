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SON DAKİKA | DEAŞ'ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar
Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:41
SON DAKİKA | DEAŞ'ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen dev operasyonla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye ve Suriye arasındaki finans ağı çökertildi. İstanbul Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MİT'in Kilis'te ele geçirdiği bir flaş belleğin şifrelerinin çözülmesiyle örgütün mali yapısına darbe indirildi.