SON DAKİKA | DEAŞ’ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar

Mali analizlerde şüpheli Mohmad Al Nhass'ın hesaplarına 14,9 milyon lira para girişi ve 13,6 milyon lira çıkış yapıldığı, ayrıca terör kaydı bulunan 28 kişiyle para bağlantısı kurduğu görüldü. Bir diğer şüpheli Feras Albakri'nin hesaplarında 9,88 milyon lira giriş ve 8,41 milyon lira çıkış saptanırken, Zekeriya Najjar'ın hesaplarında 9,23 milyon lira para girişi ve 5,20 milyon lira nakit çekim hareketi belirlendi.

Şüpheli Abdulkadir Ayd'ın hesaplarında 2,22 milyon lira, Ward Daafis'in hesaplarında ise 2,06 milyon lira para girişi tespit edildi. Daafis'in sadaka ve fitre açıklamalarıyla yüz binlerce lira aktardığı ve kripto para borsalarını kullandığı belirlendi. Ahmet Halil takma adını kullanan Ahmad Alkhlil'in ise yıllık resmi cirosu sadece 23 bin lira olan gıda şirketine rağmen hesaplarında milyon liralık ticari profiliyle uyumsuz para trafiği döndürdüğü saptandı.