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Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:41

SON DAKİKA | DEAŞ'ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen dev operasyonla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye ve Suriye arasındaki finans ağı çökertildi. İstanbul Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MİT'in Kilis'te ele geçirdiği bir flaş belleğin şifrelerinin çözülmesiyle örgütün mali yapısına darbe indirildi.

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ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
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SON DAKİKA | DEAŞ’ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye içerisinde terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye ve Suriye hattındaki gizli finans kaynaklarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

MİT'ten gelen bilgiler doğrultusunda Kilis'te ele geçirilen flash belleğin çözülmesiyle başlayan soruşturmada, örgütün uluslararası para çarkı çözüldü.

SON DAKİKA | DEAŞ’ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar

Hesaplarında 38,6 milyon lira dönen 6 ismin gözaltına alındığı operasyonda, paranın yasa dışı havale sistemindeki gerçek hacmin yalnızca görünen yüzünü oluşturduğu belirlendi. Şüpheli Ahmet Halil'in banka hesaplarının, YPG/PKK kontrolündeki El Hol kampında tutulan DEAŞ mensuplarının kaçırılması ve kurtarılması amacıyla toplanan örgütsel fonların aktarıldığı ana hesaplardan biri olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | DEAŞ’ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ'ın mali finans ayağına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Abdulkadir Ayd, Ahmad Alkhlıl, Feras Albakrı, Mohmad AL Nhass, Ward Daafıs ve Zekeriya Najjar gözaltına alındı. Soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik delil Kilis'te yürütülen operasyonda ele geçirildi. Bir flash bellek içerisindeki örgüt içi yazışmalar, DEAŞ'ın üst düzey mali sorumlusunun itirafları ve ele geçirilen dijital hawala dekontları, örgütün uluslararası para çarkının çalışma yöntemlerini gün yüzüne çıkardı.

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SON DAKİKA | DEAŞ’ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar

MİT'le koordineli bir şekilde yürütülen soruşturmada flash bellek çözüldü. Flash bellekten elde edilen veriler, uluslararası havale şirketleri olarak faaliyet gösteren Al Barakat ve AFAK isimli yapıların terör örgütü DEAŞ ile doğrudan organik bağ içinde olduğunu belgeledi. Yabancı istihbarat birimleri ve ilgili kamu kurumlarından gelen resmi raporlar da bu tespiti doğruladı.

SON DAKİKA | DEAŞ’ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar

23 BİN LİRA CİROLU GIDA ŞİRKETİNDE İLE MİLYONLUK TRAFİK

Kilis'teki dijital verilerin MASAK analiz raporlarıyla çapraz eşleştirmesi yapıldığında, şüphelilerin resmî banka hesaplarında on milyonlarca liralık devasa bir para hacmi saptandı. Soruşturma dosyasındaki altı ana şüphelinin banka hesaplarına toplamda 38,6 milyon lira para girişi ve 33,7 milyon lira para çıkışı yapıldığı belgelendi.

SON DAKİKA | DEAŞ’ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar

Mali analizlerde şüpheli Mohmad Al Nhass'ın hesaplarına 14,9 milyon lira para girişi ve 13,6 milyon lira çıkış yapıldığı, ayrıca terör kaydı bulunan 28 kişiyle para bağlantısı kurduğu görüldü. Bir diğer şüpheli Feras Albakri'nin hesaplarında 9,88 milyon lira giriş ve 8,41 milyon lira çıkış saptanırken, Zekeriya Najjar'ın hesaplarında 9,23 milyon lira para girişi ve 5,20 milyon lira nakit çekim hareketi belirlendi.

Şüpheli Abdulkadir Ayd'ın hesaplarında 2,22 milyon lira, Ward Daafis'in hesaplarında ise 2,06 milyon lira para girişi tespit edildi. Daafis'in sadaka ve fitre açıklamalarıyla yüz binlerce lira aktardığı ve kripto para borsalarını kullandığı belirlendi. Ahmet Halil takma adını kullanan Ahmad Alkhlil'in ise yıllık resmi cirosu sadece 23 bin lira olan gıda şirketine rağmen hesaplarında milyon liralık ticari profiliyle uyumsuz para trafiği döndürdüğü saptandı.

SON DAKİKA | DEAŞ’ın gizli finans ağı deşifre oldu! Kamptan kaçırmak için fon kurmuşlar

DEAŞ MENSUPLARININ KAÇIRILMASI İÇİN FON

Soruşturmadaki teknik takip verileri, aktarılan paraların kullanım amacına ilişkin vahim detayları da ortaya koydu. Şüpheli Ahmet Halil'in banka hesaplarının, YPG/PKK kontrolündeki El Hol kampında tutulan DEAŞ mensuplarının kaçırılması ve kurtarılması amacıyla toplanan örgütsel fonların aktarıldığı ana hesaplardan biri olduğu belirlendi.

ÖZEL İNTERNET LİNKLERİ İLE GÖNDERİCİ KİMLİĞİ GİZLENDİ

Savcılık ve MASAK tespitlerine göre, banka hesaplarına yansıyan bu 38,6 milyon liralık tutar, yasa dışı havale sistemindeki gerçek hacmin yalnızca görünen yüzünü oluşturuyor. Örgütün geleneksel bankacılık denetiminden kaçmak amacıyla müşterilerine internet tarayıcıları üzerinden özel bağlantı linkleri gönderdiği, bu linkler üzerinden yürütülen işlemlerde gönderici kimlik bilgilerinin tamamen gizlendiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdulkadir Ayd, Ahmad Alkhlil, Feras Albakri, Mohmad Al Nhass, Ward Daafis ve Zekeriya Najjar, tutuklandı.

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