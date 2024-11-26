Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı: Vesayet davasına bakan hakime tehditler yağdırmıştı!
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:59

SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı: Vesayet davasına bakan hakime tehditler yağdırmıştı!

SON DAKİKA… Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda kızı Ayşe ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. Ayşe, devlet korumasına alınırken Deniz Akkaya kızından şiddet gördüğünü iddia etti. Efe Önbilgin'in açtığı 'Vesayet' davasında ünlü manken Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Davaya bakan hakime sosyal medyadan hakaret ve tehditler yağdıran Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı: Vesayet davasına bakan hakime tehditler yağdırmıştı!

SON DAKİKA HABERİ... Eski manken Deniz Akkaya kızıyla yaşadığı olaylı günlerin ardından gündemde kalmaya devam ediyor.

SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı: Vesayet davasına bakan hakime tehditler yağdırmıştı!

Eski eşi Efe Önbilgin'in açtığı 'Vesayet' davasında ünlü mankenin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ve tüm mal varlığına el konulduğu ileri sürülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı: Vesayet davasına bakan hakime tehditler yağdırmıştı!

Bu iddialara ateş püsküren Akkaya bununla yetinmeyerek davaya bakan hakime sosyal medyadan hakaret ve tehdit yağdırdı.

SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı: Vesayet davasına bakan hakime tehditler yağdırmıştı!

İKİ AYRI SUÇTAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı: Vesayet davasına bakan hakime tehditler yağdırmıştı!

Başsavcılık soruşturma kapsamında Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanmasıyla birlikte eski mankenin mevcutlu olarak adliyeye getirilerek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA