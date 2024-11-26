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SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı: Vesayet davasına bakan hakime tehditler yağdırmıştı!
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
10:59
SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı: Vesayet davasına bakan hakime tehditler yağdırmıştı!
SON DAKİKA… Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda kızı Ayşe ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. Ayşe, devlet korumasına alınırken Deniz Akkaya kızından şiddet gördüğünü iddia etti. Efe Önbilgin'in açtığı 'Vesayet' davasında ünlü manken Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Davaya bakan hakime sosyal medyadan hakaret ve tehditler yağdıran Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.