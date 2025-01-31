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SON DAKİKA - Denizli'deki çuval cinayetinde sır perdesi aralandı: Serpil Girgin'in üzerinde olmadığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 31.01.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
07:57
SON DAKİKA - Denizli'deki çuval cinayetinde sır perdesi aralandı: Serpil Girgin'in üzerinde olmadığı ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Denizli'nin Çivril ilçesinde geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Serpil Girgin'in (54) önceki gün evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde çuval içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Serpil Girgin cinayetindeki sır perdesi aralandı...