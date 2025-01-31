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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Denizli'deki çuval cinayetinde sır perdesi aralandı: Serpil Girgin'in üzerinde olmadığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 31.01.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 07:57

SON DAKİKA - Denizli'deki çuval cinayetinde sır perdesi aralandı: Serpil Girgin'in üzerinde olmadığı ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Denizli'nin Çivril ilçesinde geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Serpil Girgin'in (54) önceki gün evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde çuval içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Serpil Girgin cinayetindeki sır perdesi aralandı...

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA - Denizli’deki çuval cinayetinde sır perdesi aralandı: Serpil Girgin’in üzerinde olmadığı ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Serpil Girgin'i öldürdüğü iddiasıyla cesedin bulunduğu evin sahibi komşusu Ümmühan Akkoyun (54) gözaltına alındı. Yapılan incelemede Serpil Girgin'in kolundaki 2 bileziğin olmadığı belirtilirken, başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

SON DAKİKA - Denizli’deki çuval cinayetinde sır perdesi aralandı: Serpil Girgin’in üzerinde olmadığı ortaya çıktı!

Ümmühan Akkoyun ile birlikte gözaltı sayısının 3 olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifade alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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SON DAKİKA - Denizli’deki çuval cinayetinde sır perdesi aralandı: Serpil Girgin’in üzerinde olmadığı ortaya çıktı!

"KOMŞUYA GİDİYORUM"

Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde 2032 sokakta oturan 54 yaşındaki Serpil Girgin, geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eşinin evine dönmediğini gören eşi Mustafa Girgin, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

SON DAKİKA - Denizli’deki çuval cinayetinde sır perdesi aralandı: Serpil Girgin’in üzerinde olmadığı ortaya çıktı!

Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ancak Serpil Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

SON DAKİKA - Denizli’deki çuval cinayetinde sır perdesi aralandı: Serpil Girgin’in üzerinde olmadığı ortaya çıktı!

KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDEKİ ÇUVAL İÇERİSİNDE CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri eşine "Komşuya gidiyorum" demesi üzerine evinin bulunduğu 2032 sokağa yoğunlaştı.

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