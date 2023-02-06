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Haberler Yaşam Son dakika: Deprem bölgesinde hipotermi tehlikesi! Zamana karşı yarış ve...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:51

Son dakika: Deprem bölgesinde hipotermi tehlikesi! Zamana karşı yarış ve...

Son dakika haberi: Gece saatlerinde olan 7.4'lük deprem 10 ili birden etkiledi ve yüzlerce can kaybına neden oldu. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışılırken Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu önemli bir konu hakkında uyarıda bulundu. SABAH gazetesine konuşan Kadıoğlu: "Zamana karşı yarış var ve hipotermi problemini unutmamak lazım." dedi.

Mahmut Keşan
Son dakika: Deprem bölgesinde hipotermi tehlikesi! Zamana karşı yarış ve...

Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi: "Normal şartlarda enkaz altından sağ çıkmak için süre 72 saat yani 3 gün. Şu anda hava şartları sebebiyle hipotermi problemi ortaya çıkmakta.

Son dakika: Deprem bölgesinde hipotermi tehlikesi! Zamana karşı yarış ve...

Enkaz altında insanlar korumasız kaldığı için gece özellikle hava sıcaklığı çok düştüğü zaman hipotermi olayı söz konusu. Zamana karşı yarış var hava şartları ve don tehlikesi problemi daha da sıkıntılı hale getiriyor."

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Son dakika: Deprem bölgesinde hipotermi tehlikesi! Zamana karşı yarış ve...

ARAMA VE KURTARMAYA ENGEL OLMAYIN

Arama ve kurtarmayı engelleyecek her detayın büyük sıkıntıya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: "Hipotermi problemini unutmamak lazım.

Son dakika: Deprem bölgesinde hipotermi tehlikesi! Zamana karşı yarış ve...

10 ve 5 derece altında üşümeye başlarız ancak gece özellikle sıfır ve altı yani eksi olduğu zaman çok daha büyük sıkıntı olur" ifadesini kullandı.

Son dakika: Deprem bölgesinde hipotermi tehlikesi! Zamana karşı yarış ve...

HİPOTERMİ NEDİR?

İnsanlarda vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesi durumunda oluşan hipotermi, yağmur, rüzgâr, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörlerle ortaya çıkar.

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