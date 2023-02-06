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Son dakika: Deprem bölgesinde hipotermi tehlikesi! Zamana karşı yarış ve...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
11:51
Son dakika: Deprem bölgesinde hipotermi tehlikesi! Zamana karşı yarış ve...
Son dakika haberi: Gece saatlerinde olan 7.4'lük deprem 10 ili birden etkiledi ve yüzlerce can kaybına neden oldu. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışılırken Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu önemli bir konu hakkında uyarıda bulundu. SABAH gazetesine konuşan Kadıoğlu: "Zamana karşı yarış var ve hipotermi problemini unutmamak lazım." dedi.