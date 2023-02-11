Son dakika deprem ölü sayısı: 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ KURTARILDI?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan deprem büyük bir yıkıma sebep oldu. Tam 9 saat sonra ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem başta Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Açıklanan son veriler şu şekilde;