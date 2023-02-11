Son dakika deprem ölü sayısı: 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 6. Gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesinde enkazdan canlı çıkarılan vatandaşlar tüm ülkeye umut olurken, yaşamını yitiren binlerce kişi için ulusal yas ilan edildi. Enkazda arama çalışmaları sürerken deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı güncel olarak paylaşılıyor. Peki, 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü? Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi illerde ölü ve yaralı sayısı…