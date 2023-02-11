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Haberler Yaşam Son dakika deprem ölü sayısı: 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 07:29

Son dakika deprem ölü sayısı: 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 6. Gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesinde enkazdan canlı çıkarılan vatandaşlar tüm ülkeye umut olurken, yaşamını yitiren binlerce kişi için ulusal yas ilan edildi. Enkazda arama çalışmaları sürerken deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı güncel olarak paylaşılıyor. Peki, 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü? Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi illerde ölü ve yaralı sayısı…

Son dakika deprem ölü sayısı: 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

9 saat arayla meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz araştırmaları sürerken vefat ve yaralı sayıları güncelleniyor. Enkazda canlı ulaşılan vatandaşlar ve kayıplarımız anlık olarak duyuruluyor. Bu noktada hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü, deprem ölü sayısı ve yaralı sayıları kaç oldu gibi sorular yanıt arıyor. 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları hakkında son açıklamalar.

Son dakika deprem ölü sayısı: 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ KURTARILDI?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan deprem büyük bir yıkıma sebep oldu. Tam 9 saat sonra ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem başta Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Açıklanan son veriler şu şekilde;

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Son dakika deprem ölü sayısı: 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

Dün bölgedeki incelemelerinin ardından depreme ilişkin son bilgileri paylaşan Başkan Erdoğan "Depremlerde 10 ilimizde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Yaralı sayısı 75 bin 523'e ulaştı. 76 binden fazla kişi tahliye edildi." açıklamasında bulunarak isteyen depremzedelere 1 yıl boyunca kira desteği verileceğini belirterek, "Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından rakamlar yeniden güncellendi. 10 ilde can kaybı 20 bin 318'e yaralı sayısı ise 80 bin 88'e yükseldi.

Son dakika deprem ölü sayısı: 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 96-116. saatler arasında 98 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı

Son dakika deprem ölü sayısı: 11 Şubat güncel il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayıları açıklandı mı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA