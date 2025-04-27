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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Depremde İstanbul’un acil müdahale planı hazır! tüm ihtimaller tek tek hesaplandı
Giriş Tarihi: 27.04.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 06:32

SON DAKİKA | Depremde İstanbul’un acil müdahale planı hazır! tüm ihtimaller tek tek hesaplandı

Son dakika haberi: İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) devreye aldı. Plana göre olası bir büyük depremde 18 il, İstanbul için seferber olacak Planda ilk hedefin "hayat kurtarmak" olduğuna dikkat çekilirken, kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak hedefler arasında yer alıyor

BARIŞ ŞİMŞEK
SON DAKİKA | Depremde İstanbul’un acil müdahale planı hazır! tüm ihtimaller tek tek hesaplandı

Son dakika haberi: İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) Seviye 1 (S1) grubunda devreye aldı.

SON DAKİKA | Depremde İstanbul’un acil müdahale planı hazır! tüm ihtimaller tek tek hesaplandı

TAMP'ın amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasını belirlemek.

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SON DAKİKA | Depremde İstanbul’un acil müdahale planı hazır! tüm ihtimaller tek tek hesaplandı

Planda ilk hedefin "hayat kurtarmak" olduğuna dikkat çekilirken; kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, afet bölgesinin güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak da hedefler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA | Depremde İstanbul’un acil müdahale planı hazır! tüm ihtimaller tek tek hesaplandı

BİRİMLER SEFERBER

Planda, müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılıyor. Seviye 1'de (S1) İl AFAD Merkezi faaliyete geçiyor, S2'de destek illerin takviyesi, S3'te ulusal destek, S4'te ise uluslararası destek devreye giriyor.

SON DAKİKA | Depremde İstanbul’un acil müdahale planı hazır! tüm ihtimaller tek tek hesaplandı

İstanbul'un birinci grup destek illeri Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri; ikinci grup destek illeri ise Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan.