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SON DAKİKA | Depremde İstanbul’un acil müdahale planı hazır! tüm ihtimaller tek tek hesaplandı
Giriş Tarihi: 27.04.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
06:32
SON DAKİKA | Depremde İstanbul’un acil müdahale planı hazır! tüm ihtimaller tek tek hesaplandı
Son dakika haberi: İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) devreye aldı. Plana göre olası bir büyük depremde 18 il, İstanbul için seferber olacak Planda ilk hedefin "hayat kurtarmak" olduğuna dikkat çekilirken, kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak hedefler arasında yer alıyor