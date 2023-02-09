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Haberler Yaşam Son dakika: Depremin boyutunu gözler önüne seren tren rayı! Bu görüntüler ne anlama geliyor? Uzmanlar SABAH'a açıkladı
Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:59

Son dakika: Depremin boyutunu gözler önüne seren tren rayı! Bu görüntüler ne anlama geliyor? Uzmanlar SABAH'a açıkladı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiği, 62 bin 937 kişinin yaralandığı bildirilirken, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler demir yollarına da hasar verdi. Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları bükülerek kullanılamaz hale geldi. Peki depremin boyutunu gözler önüne seren bu görüntüler ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Halil İbrahim Ülkü
Son dakika: Depremin boyutunu gözler önüne seren tren rayı! Bu görüntüler ne anlama geliyor? Uzmanlar SABAH’a açıkladı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Toplamda 10 ili etkileyen deprem büyük yıkıma yol açtı.

Son dakika: Depremin boyutunu gözler önüne seren tren rayı! Bu görüntüler ne anlama geliyor? Uzmanlar SABAH’a açıkladı

Saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiği, 62 bin 937 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Son dakika: Depremin boyutunu gözler önüne seren tren rayı! Bu görüntüler ne anlama geliyor? Uzmanlar SABAH’a açıkladı

Deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanından ekipler bölgeye giderken, enkaz altında kalan vatandaşları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Depremin boyutunu gözler önüne seren tren rayı! Bu görüntüler ne anlama geliyor? Uzmanlar SABAH’a açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremler demir yollarına da hasar verdi. Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları bükülerek kullanılamaz hale geldi.

Son dakika: Depremin boyutunu gözler önüne seren tren rayı! Bu görüntüler ne anlama geliyor? Uzmanlar SABAH’a açıkladı

Peki depremin boyutunu gözler önüne seren bu görüntüler ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

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