Haberler Yaşam Son dakika: Depremin boyutunu gözler önüne seren tren rayı! Bu görüntüler ne anlama geliyor? Uzmanlar SABAH'a açıkladı

Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:59

Son dakika: Depremin boyutunu gözler önüne seren tren rayı! Bu görüntüler ne anlama geliyor? Uzmanlar SABAH'a açıkladı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiği, 62 bin 937 kişinin yaralandığı bildirilirken, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler demir yollarına da hasar verdi. Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları bükülerek kullanılamaz hale geldi. Peki depremin boyutunu gözler önüne seren bu görüntüler ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...