SON DAKİKA |Depremzede Muhammed'e teyze şefkati: “Kardeşimin emaneti başımın tacı”

DEPREMDEN SADECE MUHAMMED KURTULDU



Huyluoğlu ailesi kendilerine yeni bir hayat kurarken, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremler ile hayattan koptular. Oturdukları apartman yerle bir olan ailede Hüseyin ve Merve Huyluoğlu ile o tarihte 5 yaşında olan kızları Ebrar Mira ve beşizlerden Yusuf, Hamza, Necla ve Selma hayatını kaybetti. Enkazdan tek kurtulan ise Muhammed oldu.



