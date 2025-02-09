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SON DAKİKA |Depremzede Muhammed'e teyze şefkati: “Kardeşimin emaneti başımın tacı”
Giriş Tarihi: 09.02.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
07:08
SON DAKİKA |Depremzede Muhammed'e teyze şefkati: “Kardeşimin emaneti başımın tacı”
Son dakika haberi: Asrın felaketi depremlerde Hatay'da yaşayan Hüseyin (40) ve eşi Merve Huyluoğlu (36) ile büyük kızları ve beşizlerinden 4'ü hayatını kaybetti. Aileden geriye sadece beşizlerden 5 yaşındaki Muhammed kaldı. Muhammed'e Erzincan'da yaşayan teyzesi sahip çıktı. 3 çocuk sahibi teyze Mine Cebeci, Muhammed'i çocuklarından ayırmadığını belirterek, "Kardeşimin emaneti benim başımın tacıdır. Muhammed'i evlatlarımdan ayırmıyorum, ayırmayacağım. Son nefesime kadar ona annelik yapmaya devam edeceğim" dedi.