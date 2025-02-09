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Haberler Yaşam SON DAKİKA |Depremzede Muhammed'e teyze şefkati: “Kardeşimin emaneti başımın tacı” 
Giriş Tarihi: 09.02.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 07:08

SON DAKİKA |Depremzede Muhammed'e teyze şefkati: “Kardeşimin emaneti başımın tacı”

Son dakika haberi: Asrın felaketi depremlerde Hatay'da yaşayan Hüseyin (40) ve eşi Merve Huyluoğlu (36) ile büyük kızları ve beşizlerinden 4'ü hayatını kaybetti. Aileden geriye sadece beşizlerden 5 yaşındaki Muhammed kaldı. Muhammed'e Erzincan'da yaşayan teyzesi sahip çıktı. 3 çocuk sahibi teyze Mine Cebeci, Muhammed'i çocuklarından ayırmadığını belirterek, "Kardeşimin emaneti benim başımın tacıdır. Muhammed'i evlatlarımdan ayırmıyorum, ayırmayacağım. Son nefesime kadar ona annelik yapmaya devam edeceğim" dedi.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA |Depremzede Muhammed’e teyze şefkati: Kardeşimin emaneti başımın tacı

Son dakika haberi: Bir turizm acentesinde çalışmak için Suudi Arabistan'a giden Hüseyin Huyluoğlu, 2013 yılında Merve Huyluoğlu ile evlendi. 2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına alan Huyluoğlu çiftinin, 2020 yılının Mart ayında da 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocukları dünyaya geldi.

SON DAKİKA |Depremzede Muhammed’e teyze şefkati: Kardeşimin emaneti başımın tacı

2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan aile aylarca evlerinden çıkamadı. Huyluoğlu ailesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine başvurarak yardım istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yardımıyla yurda getirildi. Huyluoğlu ailesi Türkiye'ye geldikten sonra Hatay'a yerleşti.

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SON DAKİKA |Depremzede Muhammed’e teyze şefkati: Kardeşimin emaneti başımın tacı

DEPREMDEN SADECE MUHAMMED KURTULDU

Huyluoğlu ailesi kendilerine yeni bir hayat kurarken, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremler ile hayattan koptular. Oturdukları apartman yerle bir olan ailede Hüseyin ve Merve Huyluoğlu ile o tarihte 5 yaşında olan kızları Ebrar Mira ve beşizlerden Yusuf, Hamza, Necla ve Selma hayatını kaybetti. Enkazdan tek kurtulan ise Muhammed oldu.

SON DAKİKA |Depremzede Muhammed’e teyze şefkati: Kardeşimin emaneti başımın tacı

'KARDEŞİMİN EMANETİ BAŞIMIN TACI'

Küçük Muhammed, ilk gün enkaz altından kurtarıldı. Muhammed'in Erzincan'da yaşayan teyzesi Mine Özer Cebeci, kısa süre sonra yeğenini yanına aldı. 3 çocuk annesi olan Cebeci, yeğenini de evladı gibi görüyor.

SON DAKİKA |Depremzede Muhammed’e teyze şefkati: Kardeşimin emaneti başımın tacı

Kardeşinin emanetinin başını tacı olduğu ve ölünceye kadar en iyi şekilde bakacağını söyleyen Cebeci, "Kardeşimle birlikte büyüdük. İkiz gibi her şeyi birlikte yapıyorduk. Depremde maalesef çocukları ile birlikte hayatını kaybetti.

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