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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı! GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgunun detaylarına SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 27.04.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 06:53

SON DAKİKA | Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı! GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgunun detaylarına SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Antalya'nın Kemer ilçesinde bir vatandaşın şikâyetiyle başlayan soruşturma, Türkiye'nin en büyük organize dolandırıcılık şebekelerinden birini ortaya çıkardı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı bir vatandaşın dolandırılmasıyla başlayan soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

Halit TURAN
SON DAKİKA | Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı! GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgunun detaylarına SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Türkiye'nin dört bir yanında organize şekilde faaliyet gösteren dev suç ağı, MASAK ve emniyet birimlerinin tespitlerine göre 450 bin GSM hattı üzerinden 45 binden fazla nitelikli dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı! GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgunun detaylarına SABAH ulaştı

1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebekenin, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM hattı taktığı tespit edildi.

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SON DAKİKA | Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı! GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgunun detaylarına SABAH ulaştı

Operasyonda ele geçirilen deliller ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir veri havuzu oluşturuldu. Şüphelinin de yakalanmasıyla suç zinciri tamamen çözülecek. Dev operasyon "Dolandırıcılıkla Mücadele Eylem Planı" taslağına da kaynak oluşturdu.

SON DAKİKA | Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı! GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgunun detaylarına SABAH ulaştı

SIRADAN BİR ŞİKÂYET, ÜLKE ÇAPINDA DEV BİR AĞI ORTAYA ÇIKARDI

23 Şubat 2024'te Kemer'de yaşayan Abdil E. adlı vatandaşın internet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılmasıyla başladı. Bir teknoloji ürünü satın alan müşteki, daha sonra bir GSM hattından aranarak ürünün stokta kalmadığı ve ücret iadesi yapılacağı bahanesiyle kandırıldı.

SON DAKİKA | Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı! GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgunun detaylarına SABAH ulaştı

Telefonuna gelen şifre bilgisini paylaşması üzerine kredi kartı bilgileri kullanılarak İzmir'de bir teknoloji mağazasından cep telefonu satın alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, dolandırıcılık olayında kullanılan GSM hattının farklı cihazlarda defalarca kullanıldığı ve bu cihazlarda toplamda 18 bin 805 farklı hattın takıldığı ortaya çıktı.