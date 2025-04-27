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SON DAKİKA | Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı! GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgunun detaylarına SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 27.04.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
06:53
SON DAKİKA | Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı! GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgunun detaylarına SABAH ulaştı
Son dakika haberi: Antalya'nın Kemer ilçesinde bir vatandaşın şikâyetiyle başlayan soruşturma, Türkiye'nin en büyük organize dolandırıcılık şebekelerinden birini ortaya çıkardı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı bir vatandaşın dolandırılmasıyla başlayan soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.