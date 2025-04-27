SON DAKİKA | Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı! GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgunun detaylarına SABAH ulaştı

SIRADAN BİR ŞİKÂYET, ÜLKE ÇAPINDA DEV BİR AĞI ORTAYA ÇIKARDI



23 Şubat 2024'te Kemer'de yaşayan Abdil E. adlı vatandaşın internet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılmasıyla başladı. Bir teknoloji ürünü satın alan müşteki, daha sonra bir GSM hattından aranarak ürünün stokta kalmadığı ve ücret iadesi yapılacağı bahanesiyle kandırıldı.



