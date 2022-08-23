Son dakika: Devlet yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi: İşte yeni Dereli

5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı, altyapı ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü. Felaketin ardından devlet tarafından selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezindeki hasarlı binalar yıkıldı.



