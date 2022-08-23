Haberler
Yaşam
Son dakika: Devlet yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi: İşte yeni Dereli
Giriş Tarihi: 23.08.2022 06:31
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
06:31
Son dakika: Devlet yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi: İşte yeni Dereli
Son dakika haberi: Giresun'da 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde 1 yıl içinde tamamlanan 213 konut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen törenle konut sahiplerine teslim edildi. Yaşanan sel felaketinde dükkânları selin taşıdığı moloz yığınları altında kalarak zarar gören 82 iş yeri de yıkılarak kısa sürede inşa edildi.