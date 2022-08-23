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Haberler Yaşam Son dakika: Devlet yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi: İşte yeni Dereli
Giriş Tarihi: 23.08.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 06:31

Son dakika: Devlet yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi: İşte yeni Dereli

Son dakika haberi: Giresun'da 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde 1 yıl içinde tamamlanan 213 konut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen törenle konut sahiplerine teslim edildi. Yaşanan sel felaketinde dükkânları selin taşıdığı moloz yığınları altında kalarak zarar gören 82 iş yeri de yıkılarak kısa sürede inşa edildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR
Son dakika: Devlet yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi: İşte yeni Dereli

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen şiddetli yağmurda, özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi.

Son dakika: Devlet yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi: İşte yeni Dereli

5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı, altyapı ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü. Felaketin ardından devlet tarafından selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezindeki hasarlı binalar yıkıldı.

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Son dakika: Devlet yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi: İşte yeni Dereli

Afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından yapımına başlanan 213 konut ve 82 iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Son dakika: Devlet yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi: İşte yeni Dereli

MODERN İŞ YERLERİ İNŞA EDİLDİ
Yaşanan sel afetinin ardından yeni işyerine taşınan esnaflardan Necati Şirin (66-esnaf) ,ilçemizde yaşadığımız felaketi Allah bir kez daha yaşatmasın. Felaketin ardından devletimizin tüm birimleri buraya gelerek yaraları sarmak için adeta seferber oldu.

Son dakika: Devlet yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi: İşte yeni Dereli

Kısa sürede ilçemiz çamurdan, rusübatlardan temizlenerek felaketin izleri silinmeye başlandı. Ardından yapılan konutlar Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hak sahiplerine teslim edildi. Daha sonra da zarar gören iş yerleri tamamlandı ve bizlere teslim ediliyor. Allah devlerimizden razı olsun "dedi

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