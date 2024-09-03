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Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:46

SON DAKİKA DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için son dakika ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. 2 yıllık eğitimini 4 yılık lisans eğitimine çevirmek isteyen adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 14 Ağustos tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar eğitim bilgilerinin kontrolü nedeniyle ertelenmişti, ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları zaman açıklanacak?

ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. 312 bin 855 adayın katılım sağladığı sınav için gözler ÖSYM'nin AİS sonuç ekranına çevrildi. DGS puanına göre tercih yapmayı bekleyen adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İştr, ÖSYM açıkladı!

SON DAKİKA DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır. Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.

ÖSYM sınav takviminde DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi işaretlendi.
Buna göre DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek.

SON DAKİKA DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları zaman açıklanacak?

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

SON DAKİKA DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bir duyuru yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından kılavuz yayımlanacak. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

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