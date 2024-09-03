SON DAKİKA DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları zaman açıklanacak?

ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. 312 bin 855 adayın katılım sağladığı sınav için gözler ÖSYM'nin AİS sonuç ekranına çevrildi. DGS puanına göre tercih yapmayı bekleyen adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İştr, ÖSYM açıkladı!