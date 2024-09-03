Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
10:46
SON DAKİKA DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için son dakika ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. 2 yıllık eğitimini 4 yılık lisans eğitimine çevirmek isteyen adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 14 Ağustos tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar eğitim bilgilerinin kontrolü nedeniyle ertelenmişti, ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?