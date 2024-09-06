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Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 07:21

Son dakika... Dilan Polat - Engin Polat davasında kritik gün: Gözler mahkemenin vereceği kararda

Son dakika. Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısı, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün lehine tahliyeyi gerektirecek ölçüde değişikliğin bulunmaması ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşma mahkemenin bugün 10.30'da ara kararını açıklaması için ertelendi.

ARZU KAYA
Son dakika... Dilan Polat - Engin Polat davasında kritik gün: Gözler mahkemenin vereceği kararda

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk iki gününde tüm sanıkların ifadesi tamamlandı.

Son dakika... Dilan Polat - Engin Polat davasında kritik gün: Gözler mahkemenin vereceği kararda

Duruşmaya Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

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Son dakika... Dilan Polat - Engin Polat davasında kritik gün: Gözler mahkemenin vereceği kararda

SEGBİS'TEN EL SALLADI

Tutuklu sanık Ahmet Gün, Dilan Polat ve kardeşleri Sıla Doğu, Can Doğu'nun1 da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar salonda yerini aldı.

Son dakika... Dilan Polat - Engin Polat davasında kritik gün: Gözler mahkemenin vereceği kararda

Duruşmaya ara verildiği esnalarda Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, cezaevindeki akrabalarına duruşma salonundaki SEGBİS kamerası aracılığı ile el sallayarak kalp işareti gönderdi.

Son dakika... Dilan Polat - Engin Polat davasında kritik gün: Gözler mahkemenin vereceği kararda

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak anılan 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bankadan çektiğim bir meblağ yüzünden alındım. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddetti.

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