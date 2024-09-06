Son dakika... Dilan Polat - Engin Polat davasında kritik gün: Gözler mahkemenin vereceği kararda

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak anılan 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bankadan çektiğim bir meblağ yüzünden alındım. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddetti.

