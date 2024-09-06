Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
07:21
Son dakika... Dilan Polat - Engin Polat davasında kritik gün: Gözler mahkemenin vereceği kararda
Son dakika. Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısı, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün lehine tahliyeyi gerektirecek ölçüde değişikliğin bulunmaması ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşma mahkemenin bugün 10.30'da ara kararını açıklaması için ertelendi.