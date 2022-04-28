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Haberler Yaşam Son dakika | Dini liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözler: Tam bir halk adamı
Giriş Tarihi: 28.04.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 07:20

Son dakika | Dini liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözler: Tam bir halk adamı

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erodğan'ın Külliye'de önceki akşam verdiği iftara katılan azınlık temsilcileri duygularını SABAH'la paylaştı Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin "Bizi bu kadar önemseyen, bize sahip çıkan ve bu yoğun gündeminde 3-4 saatini ayıran başka bir lider görmedik" derken Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu da "Sayın Cumhurbaşkanı gerçek bir halk adamı. Merhametini, hassas kalbi duygularını hissettik" dedi. İşte o geceden güzel görüntüler ve dini liderlerin Başkan Erdoğan için söyledikleri

ERDEM ANILAN
Son dakika | Dini liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözler: Tam bir halk adamı

Son dakika haberler: Külliye'de önceki akşam verilen iftara katılan azınlık temsilcileri duygularını SABAH'la paylaştı. Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini ne kadar önemsediğini görmekten duydukları mutluluğu anlatırken Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu da kendisinde bir halk adamı ve merhameti gördüklerini aktardı.

İşte Türkiye'nin konuştuğu iftar ve dini liderlerin Başkan Erdoğan için kullandığı ifadeler...

Son dakika | Dini liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözler: Tam bir halk adamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam dini azınlık temsilcileriyle Külliye'deki iftarda bir araya geldi.

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Son dakika | Dini liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözler: Tam bir halk adamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da yer aldığı iftar programına katılan azınlık temsilcileri izlenimlerini SABAH'a anlattı:

Son dakika | Dini liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözler: Tam bir halk adamı

SÜRYANİ KADIM VAKFI BAŞKANI SAİT SUSİN: Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır yükün altındayken, bu denli devletin ve ülkenin her sorunuyla ilgilenirken, mesaisi bu kadar yoğun iken devletin üst kademesi ile bizlere 3-4 saatini ayırdı. Bu, çok ama çok değerli.

Son dakika | Dini liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözler: Tam bir halk adamı

DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ BİR İLGİ

Biz 20 yıl boyunca daha önce hiç görmediğimiz derecede azınlıkları önemseyen ve onlara sahip çıkan birini gördük. Müzik ve edebiyat konularında da konuştuk. Sorunları olanlar bunları dilediğince aktarma fırsatı buldu. Resmilik yoktu, adeta samimi, mütevazı ve çok sıcak bir ev ortamı vardı.

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