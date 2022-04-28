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Son dakika | Dini liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözler: Tam bir halk adamı
Giriş Tarihi: 28.04.2022 07:19
Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
07:20
Son dakika | Dini liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözler: Tam bir halk adamı
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erodğan'ın Külliye'de önceki akşam verdiği iftara katılan azınlık temsilcileri duygularını SABAH'la paylaştı Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin "Bizi bu kadar önemseyen, bize sahip çıkan ve bu yoğun gündeminde 3-4 saatini ayıran başka bir lider görmedik" derken Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu da "Sayın Cumhurbaşkanı gerçek bir halk adamı. Merhametini, hassas kalbi duygularını hissettik" dedi. İşte o geceden güzel görüntüler ve dini liderlerin Başkan Erdoğan için söyledikleri