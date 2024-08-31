Giriş Tarihi: 31.08.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
07:02
Son dakika: Diyarbakır'da 10 gündür Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar! Savcılık aile fertlerine flaş talimat
Son dakika haberi: 8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. 10 gündür aralıksız arama çalışmaları devam eden Narin Güran'dan hala bir haber alınamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in ağabeyin yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı bütün aile üyelerini çapraz sorguya aldı.