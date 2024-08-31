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Giriş Tarihi: 31.08.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 07:02

Son dakika: Diyarbakır'da 10 gündür Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar! Savcılık aile fertlerine flaş talimat

Son dakika haberi: 8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. 10 gündür aralıksız arama çalışmaları devam eden Narin Güran'dan hala bir haber alınamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in ağabeyin yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı bütün aile üyelerini çapraz sorguya aldı.

Hüseyin KAÇAR
Son dakika: Diyarbakır’da 10 gündür Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar! Savcılık aile fertlerine flaş talimat

Son dakika haberi: Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Diyarbakır’da 10 gündür Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar! Savcılık aile fertlerine flaş talimat

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gizlilik içeresinde devam ederken, mahkeme tarafından yayın yasağı getirildi.

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Son dakika: Diyarbakır’da 10 gündür Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar! Savcılık aile fertlerine flaş talimat

Soruşturmayı yürüten Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel ve baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu tüm aile fertleri ile amcalar ve kuzenleri yeniden ifadeye alınması için kolluk kuvvetlerine talimat verdi.

Son dakika: Diyarbakır’da 10 gündür Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar! Savcılık aile fertlerine flaş talimat

Savcılığın talimatı üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ifadelerini almak üzereler gözaltına aldığı Narin'in tüm aile fertlerini çapraz sorguya alarak, küçük kıza yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor.

Son dakika: Diyarbakır’da 10 gündür Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar! Savcılık aile fertlerine flaş talimat

9 gün boyunca köyde Narin'in cesedi binin üzerinde ekip tarafından aranıyor.

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