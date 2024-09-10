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Giriş Tarihi: 10.09.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 06:50

SON DAKİKA: Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek. Gece 3'te itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu. Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA: Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve önceki gün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenaze namazı dün komşu mahalle Batıkarakoç'taki camide kılındı.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

İl Müftülüğünce kent merkezindeki tüm camilerde saat 10.00'da Narin Güran için sela okutuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve AK Parti milletvekilleri törene katıldı.

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SON DAKİKA: Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Namazdan sonra Narin'in cenazesi, ambulansa konuldu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da tabuta omuz verdi. Tavşantepe Mezarlığı'na getirilen cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu sırada bazı kadınlar Kürtçe ağıt yaktı.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Narin'in tabutunun üstüne beyaz duvak sarıldı, beyaz elbisesi bırakıldı. Narin'in tabutunun üstündeki duvak ve elbisesini, toprağa verildikten sonra ağabeyi Baran Güran aldı.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

KESİCİ ALET VEYA BIÇAK İZİ YOK

Diyarbakır ve Malatya'dan görevli 14 kişilik uzman ekip 11 saat 10 dakika boyunca Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda otopsiyi gerçekleştirdi.

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