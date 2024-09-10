Giriş Tarihi: 10.09.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
06:50
SON DAKİKA: Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek. Gece 3'te itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu. Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor.