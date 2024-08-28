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Giriş Tarihi: 28.08.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 21:38

SON DAKİKA | Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Ağabey gözaltında

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, kurs çıkışı sırra kadem bastı. 8 gündür haber alınmayan Narin Güran'ı arama çalışmalar devam ederken, bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı. Tunç, bir kişinin gözaltında olduğunu söyledi. Gözaltındaki kişinin Narin'in ağabeyi E.G. olduğu belirtildi.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Ağabey gözaltında

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gittiği Kur'an kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

SON DAKİKA | Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Ağabey gözaltında

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde şu ana kadar 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütülürken; bir ihbarı değerlendiren ekipler çalışmalarını mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı. Öte yandan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Narin'in bulunmasıyla ilgili yaptığı konuşmada arama çalışmasında çemberin daraldığını ve sonuca çok yaklaşıldığını söyledi. İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA | Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Ağabey gözaltında

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde, 21 Ağustos günü ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma genişletildi.

SON DAKİKA | Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Ağabey gözaltında

Soruşturma kapsamında, ifadeleri alınan Narin'in yakınlarının yeniden ifadeleri alındı.

SON DAKİKA | Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Ağabey gözaltında

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Narin Güran ile ilgili elde edilen bir bilgi üzerine jandarma harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında, Narin'in kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki tarlada önceden kazıldığı ve kapatıldığı tahmin edilen iki nokta tespit edildi. Bunun üzerine jandarma iki adet iş makinesi istedi.

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