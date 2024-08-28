SON DAKİKA | Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Ağabey gözaltında

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde şu ana kadar 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütülürken; bir ihbarı değerlendiren ekipler çalışmalarını mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı. Öte yandan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Narin'in bulunmasıyla ilgili yaptığı konuşmada arama çalışmasında çemberin daraldığını ve sonuca çok yaklaşıldığını söyledi. İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili son dakika haberinin detayları...