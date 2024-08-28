Giriş Tarihi: 28.08.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
21:38
SON DAKİKA | Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Ağabey gözaltında
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, kurs çıkışı sırra kadem bastı. 8 gündür haber alınmayan Narin Güran'ı arama çalışmalar devam ederken, bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı. Tunç, bir kişinin gözaltında olduğunu söyledi. Gözaltındaki kişinin Narin'in ağabeyi E.G. olduğu belirtildi.