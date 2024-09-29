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Giriş Tarihi: 29.09.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 06:46

SON DAKİKA: DNA profili yüzde 99 uyumlu çıkmıştı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde ne yaşandı: İşte adım adım yapılanlar

Son dakika haberi: Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü açılacak. Fethi kabir işlemi yapılması kararı, Garipoğlu'na Silivri Cezaevinde intihar ettikten sonra yapılan otopsi kayıtlarını yeniden gündeme getirdi. Otopsi raporunda Garipoğlu'ndan alınan kan örneğine ait DNA profilinin anne ve babasıyla uyumlu olduğu aktarılmıştı.

Mustafa Sait ÖZKAN
SON DAKİKA: DNA profili yüzde 99 uyumlu çıkmıştı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde ne yaşandı: İşte adım adım yapılanlar

Son dakika haberi: Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili akıllardaki soru işaretini giderecek olan fethi kabir işlemi 3 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA: DNA profili yüzde 99 uyumlu çıkmıştı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde ne yaşandı: İşte adım adım yapılanlar

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen fethi kabir kararıyla Garipoğlu'nun cesedi alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek ve burada uzman ekiplerce incelenerek, Garipoğlu ailesinden alınacak olan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.

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SON DAKİKA: DNA profili yüzde 99 uyumlu çıkmıştı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde ne yaşandı: İşte adım adım yapılanlar

Fethi kabir işlemi yapılması kararı, Garipoğlu'na Silivri Cezaevinde intihar ettikten sonra yapılan otopsi kayıtlarını yeniden gündeme getirdi.

SON DAKİKA: DNA profili yüzde 99 uyumlu çıkmıştı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde ne yaşandı: İşte adım adım yapılanlar

ÖLÜ LEKELERİ GÖRÜLDÜ

Buna göre Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde intihar etti.

SON DAKİKA: DNA profili yüzde 99 uyumlu çıkmıştı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde ne yaşandı: İşte adım adım yapılanlar

12 Kasım 2014'te ise Garipoğlu'na yapılan otopsi raporuna göre, 1.70 boylarında 78 kilogram ağırlığında ve 23 yaşında olan Garipoğlu, "3-4 günlük sakal ve bıyıklı, beyaz tenli, sünnetli" olarak ifade edildi.

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