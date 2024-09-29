SON DAKİKA: DNA profili yüzde 99 uyumlu çıkmıştı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde ne yaşandı: İşte adım adım yapılanlar

12 Kasım 2014'te ise Garipoğlu'na yapılan otopsi raporuna göre, 1.70 boylarında 78 kilogram ağırlığında ve 23 yaşında olan Garipoğlu, "3-4 günlük sakal ve bıyıklı, beyaz tenli, sünnetli" olarak ifade edildi.



