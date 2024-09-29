Giriş Tarihi: 29.09.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
06:46
SON DAKİKA: DNA profili yüzde 99 uyumlu çıkmıştı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde ne yaşandı: İşte adım adım yapılanlar
Son dakika haberi: Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü açılacak. Fethi kabir işlemi yapılması kararı, Garipoğlu'na Silivri Cezaevinde intihar ettikten sonra yapılan otopsi kayıtlarını yeniden gündeme getirdi. Otopsi raporunda Garipoğlu'ndan alınan kan örneğine ait DNA profilinin anne ve babasıyla uyumlu olduğu aktarılmıştı.