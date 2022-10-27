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Son dakika | DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk
Giriş Tarihi: 27.10.2022 07:32
Güncelleme Tarihi: 27.10.2022
07:32
Son dakika | DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk
Son dakika haberler: İzmir'de işadamı Zeki Sabuncu, A.Ç. isimli kadından olan iki çocuğunu nüfusuna almamak için Hollanda'ya kaçtı. İki kardeş yıllar sonra babalık davası açtı. Mahkeme, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için Hollanda'yı bilgilendirdi. Hollanda polisi, Sabuncu'yu yakalayarak DNA örneği alıp Türkiye'ye yolladı. DNA testiyle Sabuncu'nun biyolojik baba olduğu belirlendi. İki kardeşin, 186 milyon lira serveti olan Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verildi