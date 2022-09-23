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Haberler Yaşam Diyarbakır'da akılalmaz olay! Dondurmasıyla apartmana girdi: Ev halkına büyük şok yaşattı
Giriş Tarihi: 23.09.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 19:29

Diyarbakır'da akılalmaz olay! Dondurmasıyla apartmana girdi: Ev halkına büyük şok yaşattı

Son Dakika Haberi... Diyarbakır'da elinde dondurmasıyla bir apartmana girdiği görülen şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Daireleri tek tek kontrol eden dondurmalı şahıs, bir binanın içerisinde kimse olmadığını fark edince kilidi kırarak içeri girdi. Evdeki 16 bin liralık telefonu ve 3 bin lirayı çalan hırsız, 1 saat boyunca da evden ayrılmadı. İşte detaylar...

Diyarbakır’da akılalmaz olay! Dondurmasıyla apartmana girdi: Ev halkına büyük şok yaşattı

Dondurmalı hırsızlık olayı, 20 Eylül'de Yenişehir Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Diyarbakır’da akılalmaz olay! Dondurmasıyla apartmana girdi: Ev halkına büyük şok yaşattı

Akşam saatlerinde dondurma yiyerek apartmana giren şüpheli, binadaki daireleri tek tek kontrol etti.

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Diyarbakır’da akılalmaz olay! Dondurmasıyla apartmana girdi: Ev halkına büyük şok yaşattı

A.G.'nin 4'üncü kattaki dairesinin kapısını zorlayan ve evde kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, kilidi kırarak içeri girdi.

Diyarbakır’da akılalmaz olay! Dondurmasıyla apartmana girdi: Ev halkına büyük şok yaşattı

Yaklaşık 1 saat evde kalan şüpheli, 16 bin TL değerinde cep telefonu, 3 bin TL ve 1 kredi kartını alarak, kaçtı.

Diyarbakır’da akılalmaz olay! Dondurmasıyla apartmana girdi: Ev halkına büyük şok yaşattı

Hırsızlık şüphelisinin dondurma yiyerek binaya giriş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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