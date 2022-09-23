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Diyarbakır'da akılalmaz olay! Dondurmasıyla apartmana girdi: Ev halkına büyük şok yaşattı
Giriş Tarihi: 23.09.2022 18:04
Güncelleme Tarihi: 23.09.2022
19:29
Diyarbakır'da akılalmaz olay! Dondurmasıyla apartmana girdi: Ev halkına büyük şok yaşattı
Son Dakika Haberi... Diyarbakır'da elinde dondurmasıyla bir apartmana girdiği görülen şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Daireleri tek tek kontrol eden dondurmalı şahıs, bir binanın içerisinde kimse olmadığını fark edince kilidi kırarak içeri girdi. Evdeki 16 bin liralık telefonu ve 3 bin lirayı çalan hırsız, 1 saat boyunca da evden ayrılmadı. İşte detaylar...