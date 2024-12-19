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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Dudak dolgusu hayatını karattı! Genç avukat soluğu mahkemede aldı: Hapsi isteniyor!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:25

SON DAKİKA... Dudak dolgusu hayatını karattı! Genç avukat soluğu mahkemede aldı: Hapsi isteniyor!

SON DAKİKA... İstanbul'da yaşayan avukat Elif Ç., sosyal medyada bulduğu güzellik salonuna giderek dudak dolgusu işlemi yaptırdı. Ancak kısa süre sonra yüzünde oluşan morluk ve yaralar nedeniyle hayatı karardı. Genç avukatın şikayeti üzerine işlemi yapan estetisyen Yasemin İ. hakkında 'hapis' istemiyle dava açıldı. İşte detaylar…

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA... Dudak dolgusu hayatını karattı! Genç avukat soluğu mahkemede aldı: Hapsi isteniyor!

SON DAKİKA... Avukat Elif Ç. iddiaya göre; sosyal medyadan yaptığı araştırma sonucunda 24 Şubat günü Ataşehir'de bulunan özel bir estetik merkezine dudak dolgusu yaptırmaya gitti.

SON DAKİKA... Dudak dolgusu hayatını karattı! Genç avukat soluğu mahkemede aldı: Hapsi isteniyor!

Genç kadın, güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırmak istediğini söyledi. İddiaya göre doldu işlemini estetisyen olduğunu söyleyen Yasemin İ. gerçekleştirdi.

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SON DAKİKA... Dudak dolgusu hayatını karattı! Genç avukat soluğu mahkemede aldı: Hapsi isteniyor!

DUDAK DOLGUSU HAYATINI KARARTTI

Estetik merkezinden mutlu ayrılan genç avukat, kısa bir süre sonra adeta cehennemi yaşadı. İddiaya göre Elif Ç.'nin dudak üstü bölgesinden burun ucuna kadar morluklar ve yaralar oluşmaya başladı, ağrılarının arttı. Soluğu hastanede alan genç kadının tedavisi yapıldı. Ancak yaptırdığı dudak dolgusundan dolayı başı yanan Elif Ç, savcılığın yolunu tuttu.

SON DAKİKA... Dudak dolgusu hayatını karattı! Genç avukat soluğu mahkemede aldı: Hapsi isteniyor!

"DUDAK DOLGUSU YAPMADIM"

Genç avukatın kendisine dudak dolgusu yapan Yasemin İ.'den şikayetçi olması sonucu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Yasemin İ., estetik kliniğinin bulunmadığını, kimseye böyle bir tedavi uygulamadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak Elif Ç.'nin dosyaya giren doktor raporu gerçeği ortaya çıkardı.

SON DAKİKA... Dudak dolgusu hayatını karattı! Genç avukat soluğu mahkemede aldı: Hapsi isteniyor!

BİLİRKİŞİ SÖZDE ESTETİSYENİ KUSURLU BULDU

Raporda müşteki Elif Ç.'nin yaralandığı belirtilirken aynı zamanda genç avukatın sunmuş olduğu dekont örneğinin incelenmesinde de müşteki tarafından şüpheli hesabına olay günü 4 bin lira havale işlemi yapıldığı anlaşıldı.

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