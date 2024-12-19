SON DAKİKA... Dudak dolgusu hayatını karattı! Genç avukat soluğu mahkemede aldı: Hapsi isteniyor!

DUDAK DOLGUSU HAYATINI KARARTTI

Estetik merkezinden mutlu ayrılan genç avukat, kısa bir süre sonra adeta cehennemi yaşadı. İddiaya göre Elif Ç.'nin dudak üstü bölgesinden burun ucuna kadar morluklar ve yaralar oluşmaya başladı, ağrılarının arttı. Soluğu hastanede alan genç kadının tedavisi yapıldı. Ancak yaptırdığı dudak dolgusundan dolayı başı yanan Elif Ç, savcılığın yolunu tuttu.