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SON DAKİKA... Dudak dolgusu hayatını karattı! Genç avukat soluğu mahkemede aldı: Hapsi isteniyor!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
10:25
SON DAKİKA... Dudak dolgusu hayatını karattı! Genç avukat soluğu mahkemede aldı: Hapsi isteniyor!
SON DAKİKA... İstanbul'da yaşayan avukat Elif Ç., sosyal medyada bulduğu güzellik salonuna giderek dudak dolgusu işlemi yaptırdı. Ancak kısa süre sonra yüzünde oluşan morluk ve yaralar nedeniyle hayatı karardı. Genç avukatın şikayeti üzerine işlemi yapan estetisyen Yasemin İ. hakkında 'hapis' istemiyle dava açıldı. İşte detaylar…