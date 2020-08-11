Son dakika! Düğün yapacaklar dikkat! Gözlemci polisler düğünlerde...

Son dakika gelişmesi... Düğünlerde polislerin coronavirüs önlemleri kapsamındaki denetimleri devam ediyor. Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düğünlerde görev yapan gözlemci polisler, salgının yayılmasının engellenmesinde önemli rol oynuyor. İzmir Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gözlemci polis uygulaması İzmir'de başarıya ulaştı. Haftada ortalama 200 düğünün yapıldığı kentte Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Konak ve Urla ilçeleri düğün sayısında diğer ilçelerin önüne geçiyor. Cumartesi ve pazar günlerindeki düğün yoğunluğu nedeniyle polis bu yoğun günler için gerekli planlamayı yaparak bekçilerden de destek alıyor.