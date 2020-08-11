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Son dakika! yapacaklar dikkat! Gözlemci polisler düğünlerde...

Son dakika gelişmesi... Düğünlerde polislerin önlemleri kapsamındaki denetimleri devam ediyor. Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düğünlerde görev yapan gözlemci polisler, salgının yayılmasının engellenmesinde önemli rol oynuyor. Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gözlemci polis uygulaması İzmir'de başarıya ulaştı. Haftada ortalama 200 düğünün yapıldığı kentte Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Konak ve Urla ilçeleri sayısında diğer ilçelerin önüne geçiyor. Cumartesi ve pazar günlerindeki düğün yoğunluğu nedeniyle polis bu yoğun günler için gerekli planlamayı yaparak bekçilerden de destek alıyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 13:32
Son dakika! Düğün yapacaklar dikkat! Gözlemci polisler düğünlerde...

DÜĞÜNLERDEKİ DENETİMLER GÖRÜNTÜLENDİ

Düğünlere gözlemci olarak katılan polisler, Kovid-19 ile mücadelede önemli rol oynuyor. Sosyal mesafenin korunmadığı, hijyene özel gösterilmeyen ve maske takılmayan kalabalık ortamları seven Kovid-19'un yayılmaması için çalışan gözlemci polisler, özellikle oyun pistinde sosyal mesafenin korunmasını sağlayarak, maske takma kullanımını kontrol altında tutuyor

Son dakika! Düğün yapacaklar dikkat! Gözlemci polisler düğünlerde...

Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin korunması, hijyene özen gösterilmesi ve maske takılması çok büyük önem taşırken, ve nişan törenleri de bu anlamda kurallara en çok uyulması gereken etkinlikler arasında yer alıyor.

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Son dakika! Düğün yapacaklar dikkat! Gözlemci polisler düğünlerde...

Salgınla mücadelede bu tür törenlerde alınacak tedbirler büyük etki gösteriyor.

, nişan gibi törenlere "gözlemci" sıfatıyla katılan polis ekipleri, kalabalığa rağmen sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasını kontrol altında tutarak salgının yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynuyor.

Son dakika! Düğün yapacaklar dikkat! Gözlemci polisler düğünlerde...

- KURALLARI HATIRLATIP UYARILARDA BULUNUYORLAR

Gözlemci polis olarak düğünde görev alacak polislerin planlaması o gün yapılacak sayısına göre yapılıyor. Özellikle düğün sayısının arttığı hafta sonlarında polislere bekçiler de destek veriyor.

Son dakika! Düğün yapacaklar dikkat! Gözlemci polisler düğünlerde...

ve nişan törenlerine giden polisler, öncelikle uyarı ve hatırlatmalar yapıyor. Gözlemciler tören öncesinde gelin ve damat tarafıyla bir araya gelerek törende olma sebeplerini anlatıyor. Hem düğün sahiplerine hem de düğünün yapıldığı işletmenin sahibine uyulması gereken tedbirleri anlatan polis, kurallara uyulmaması halinde idari işlem yapılacağını vurguluyor.

Son dakika! Düğün yapacaklar dikkat! Gözlemci polisler düğünlerde...

Ekipler, törene katılanlara da uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vererek, kural ihlalinde karşılaşacakları para cezasını hatırlatıyor. Açık ya da kapalı alanlarda yapılan kutlamaya katılanların maske takıp takmadığını kontrol eden gözlemciler maske takmayanları uyarıyor.

Son dakika! Düğün yapacaklar dikkat! Gözlemci polisler düğünlerde...

Düğünlerde en büyük riski halay ve oyunlar sırasında taşıyor. Toplu halde, el ele ya da kol kola şeklinde yapılan bu kutlamalar virüsün bulaşma ihtimalini artırıyor. Bu nedenle gözlemci polisler, sosyal mesafenin riskli olacağı halay, oyun gibi kutlamalara izin vermiyor.

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