DÜZCE DEPREM SON DAKİKA: Bolu’da da hissedildi! 5 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Düzce’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Düzce deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi sisteminden paylaşılan bilgilere göre sarsıntı yüzeye yakın bir bölgede yerin 5 km altında kaydedildi. AFAD ve Kandili'ye göre sorgulanana büyüklük ve merkez üssü bilgileri gündemde. Peki; Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?