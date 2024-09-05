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Giriş Tarihi: 05.09.2024 20:22 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:22

DÜZCE DEPREM SON DAKİKA: Bolu'da da hissedildi! 5 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri: Düzce'de deprem meydana geldi. Bolu'da da hissedilen sarsıntı 5 Eylül Perşembe akşamı gerçekleşti. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yönelirken merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri sorgulanıyor. Şehir sakinleri araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Düzce deprem büyüklüğü, merkezi ve derinlik bilgisi...

DÜZCE DEPREM SON DAKİKA: Bolu’da da hissedildi! 5 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Düzce’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Düzce deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi sisteminden paylaşılan bilgilere göre sarsıntı yüzeye yakın bir bölgede yerin 5 km altında kaydedildi. AFAD ve Kandili'ye göre sorgulanana büyüklük ve merkez üssü bilgileri gündemde. Peki; Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DÜZCE DEPREM SON DAKİKA: Bolu’da da hissedildi! 5 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Düzce’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DÜZCE'DE DEPREM!

Bolu'da da hissedilen Düzce depremi 5 Eylül saat 19.47'de meydana geldi. Kandilli tarafından 3.5 büyüklüğünde ölçülen deprem yerin 5 km altında kaydedildi.

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DÜZCE DEPREM SON DAKİKA: Bolu’da da hissedildi! 5 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Düzce’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DÜZCE DEPREM BİLGİLERİ

DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)

05.09.2024, 19:47:47 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 5.5 km

DÜZCE DEPREM SON DAKİKA: Bolu’da da hissedildi! 5 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Düzce’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DÜZCE DEPREM SON DAKİKA: Bolu’da da hissedildi! 5 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Düzce’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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