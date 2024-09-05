Giriş Tarihi: 05.09.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
20:22
DÜZCE DEPREM SON DAKİKA: Bolu'da da hissedildi! 5 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberleri: Düzce'de deprem meydana geldi. Bolu'da da hissedilen sarsıntı 5 Eylül Perşembe akşamı gerçekleşti. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yönelirken merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri sorgulanıyor. Şehir sakinleri araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Düzce deprem büyüklüğü, merkezi ve derinlik bilgisi...