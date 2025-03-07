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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ece Gürel neden öldü? Ön otopsi rapor tamamlandı! Çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 23:29 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:45

SON DAKİKA | Ece Gürel neden öldü? Ön otopsi rapor tamamlandı! Çarpıcı detaylar...

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ön otopsisi tamamlandı. Raporda, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

SON DAKİKA | Ece Gürel neden öldü? Ön otopsi rapor tamamlandı! Çarpıcı detaylar...

Önceki gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından, ön otopsi raporu hazırlandı.

SON DAKİKA | Ece Gürel neden öldü? Ön otopsi rapor tamamlandı! Çarpıcı detaylar...

Raporda, Gürel'e yapılan radyolojik incelemede, ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim imajı tespit edilemediği belirtildi.

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SON DAKİKA | Ece Gürel neden öldü? Ön otopsi rapor tamamlandı! Çarpıcı detaylar...

Harici muayenede ise vücudunun muhtelif yerlerinde çalı-çırpı ve düşmeyle meydana gelmesi muhtemel çok sayıda ekimoz ve sıyrık olduğu aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek belirgin travmatik emare tespit edilmediği kaydedildi.

SON DAKİKA | Ece Gürel neden öldü? Ön otopsi rapor tamamlandı! Çarpıcı detaylar...

Raporda, otopside, Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

SON DAKİKA | Ece Gürel neden öldü? Ön otopsi rapor tamamlandı! Çarpıcı detaylar...

Gürel'in otopsisinde, cilt altında, yumuşak dokularda ve organlarda çoklu organ yetmezliği neticesinde meydana gelmesi muhtemel kanama ve şokla uyumlu bulgular ile midesinde soğuğa maruziyet (hipotermi) ile uyumlu bulgular tespit edildiği kaydedildi.