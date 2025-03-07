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SON DAKİKA | Ece Gürel neden öldü? Ön otopsi rapor tamamlandı! Çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
23:45
SON DAKİKA | Ece Gürel neden öldü? Ön otopsi rapor tamamlandı! Çarpıcı detaylar...
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ön otopsisi tamamlandı. Raporda, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirildi.