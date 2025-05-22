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Son dakika: Ege'de deprem! AFAD ve Kandilli ile Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
06:47
Son dakika: Ege'de deprem! AFAD ve Kandilli ile Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Son dakika Ege'de bir az önce yaşanan 6.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda endişeye sebep oldu. Depreme dair ayrıntılar paylaşılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi de takip edilmeye devam ediyor. Peki; 22 Mayıs 2025 Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?