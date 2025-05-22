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Haberler Yaşam Son dakika: Ege'de deprem! AFAD ve Kandilli ile Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 06:47

Son dakika: Ege'de deprem! AFAD ve Kandilli ile Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Ege'de bir az önce yaşanan 6.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda endişeye sebep oldu. Depreme dair ayrıntılar paylaşılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi de takip edilmeye devam ediyor. Peki; 22 Mayıs 2025 Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika: Ege’de deprem! AFAD ve Kandilli ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Ege Denizi açıklarında 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin şiddeti çevre halkını endişelendirirken derinliğinin 17.7 km olduğu öğrenildi. AFAD ve Kandilli sarsıntıya dair detayları paylaştı. Peki, Ege'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika: Ege’de deprem! AFAD ve Kandilli ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA: EGE'DE KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Ege Denizi açıklarında 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, sarsıntıya dair detaylar:

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Son dakika: Ege’de deprem! AFAD ve Kandilli ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

#DEPREM
Büyüklük:6.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-22
Saat:06:19:36 TSİ
Enlem:35.80528 N
Boylam:25.95361 E
Derinlik:17.7 km

Son dakika: Ege’de deprem! AFAD ve Kandilli ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

SON DEPREMLER LİSTESİ: TUNCELİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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Son dakika: Ege’de deprem! AFAD ve Kandilli ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?