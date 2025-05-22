Son dakika: Ege’de deprem! AFAD ve Kandilli ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Ege Denizi açıklarında 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin şiddeti çevre halkını endişelendirirken derinliğinin 17.7 km olduğu öğrenildi. AFAD ve Kandilli sarsıntıya dair detayları paylaştı. Peki, Ege'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?