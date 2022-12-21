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Haberler Yaşam Son dakika: Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar: 18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence
Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:47

Son dakika: Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar: 18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence

Son dakika haberi: Balıkesir'de kurdukları dehşet çiftliğinde esnafa işkence yaparak haraç toplayan çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin hanımağası olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. polis baskınıyla yakalandı. Yakalanan hanımağa Rabia Dilruba C.'nin de çete lideri Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirtildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika: Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar: 18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurdukları çiftlikte haracını ödemeyen esnafı ve genç kızları kaçırarak işkence yapıp tecavüz ettiği belirlenen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Son dakika: Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar: 18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence

18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza polis muhbiri diyerek tecavüz edip parmaklarını kestiç

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Son dakika: Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar: 18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence

Çetenin lideri "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı.

Son dakika: Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar: 18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence

Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti.

Son dakika: Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar: 18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence

Son olarak çetenin hanımağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.

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