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Son dakika: Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar: 18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence
Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:46
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
06:47
Son dakika: Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar: 18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence
Son dakika haberi: Balıkesir'de kurdukları dehşet çiftliğinde esnafa işkence yaparak haraç toplayan çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin hanımağası olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. polis baskınıyla yakalandı. Yakalanan hanımağa Rabia Dilruba C.'nin de çete lideri Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirtildi.