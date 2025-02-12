Son Dakika: EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile EKPSS kura yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 'kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.' denildi. İşte,2025 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı: