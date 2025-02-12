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Haberler Yaşam Son Dakika: EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile EKPSS kura yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:13

Son Dakika: EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile EKPSS kura yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

ÖSYM'den gelen son dakika duyurusuna göre 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Şimdi adaylar EKPSS tercih sonuçları sorgulama işlemlerine başvuruyor. Adayların AİS şifreleri ile giriş yaptıkları sonuç sistemi erişime açıldı. Peki; EKPSS tercih sonucu nereden sorgulanır?

Son Dakika: EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile EKPSS kura yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 'kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.' denildi. İşte,2025 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı:

Son Dakika: EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile EKPSS kura yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Şubat 2025 tarihinde saat 10.54'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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Son Dakika: EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile EKPSS kura yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

EKPSS TERCİH SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EKPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç sisteminden öğreniliyor:

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile EKPSS kura yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

Son Dakika: EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile EKPSS kura yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?
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