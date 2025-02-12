Haberler
Yaşam
Son Dakika: EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile EKPSS kura yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:13
Son Dakika: EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile EKPSS kura yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?
ÖSYM'den gelen son dakika duyurusuna göre 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Şimdi adaylar EKPSS tercih sonuçları sorgulama işlemlerine başvuruyor. Adayların AİS şifreleri ile giriş yaptıkları sonuç sistemi erişime açıldı. Peki; EKPSS tercih sonucu nereden sorgulanır?