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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! 390 terör bağlantılı kişiyle telefonda ne görüştü?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:09

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! 390 terör bağlantılı kişiyle telefonda ne görüştü?

Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "terör" soruşturması kapsamında yaklaşık 5 saat boyunca ifade verdi. İmamoğlu'nun 390 terör bağlantılı kişiyle yaptığı telefon görüşmeleri kendisine soruldu. İmamoğlu ise, "Günlük telefon akışlarımın çok yoğun olduğu bir gerçektir. Sadece bir gün içinde gelen yüzlerce arama arasında bazı numaraların yer alması tesadüfidir." sözleri ile suçlamaları geçiştirmeye çalıştı. İfade işlemleri tamamlanan İmamoğlu, adliyeye sevk edildi. İşte İmamoğlu'nun ifadesinin detayları...

Emir SOMER
Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! 390 terör bağlantılı kişiyle telefonda ne görüştü?

Son dakika haberleri... Hem "Yolsuzluk" hem "Terör" soruşturmasında şüpheli olan ve dün yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili 121 sayfa ifade veren Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında verdiği ifadesi sona erdi. İmamoğlu'nun 18 sayfalık ifade verdiği belirtildi. İmamoğlu ifade alıma süreci yaklaşık 5 saat sürdü.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! 390 terör bağlantılı kişiyle telefonda ne görüştü?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'nun HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, hakkında terör suçlarından adli veya idari işlem kaydı bulunan toplam 252+138 kişiyle telefon irtibatı kurduğunun anlaşıldığını belirtti.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! 390 terör bağlantılı kişiyle telefonda ne görüştü?

SAVCILIK TERÖR BAĞLANTILI KİŞİLERLE GÖRÜŞMESİNİ SORDU

Bu konudaki soru şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 06.03.2025 tarih ve 2025/24626 sayılı talimatına istinaden, sizin hakkınızda HTS kayıtları incelenmiştir. İnceleme neticesinde telefon hattınız üzerinden 01.01.2018 ile 04.03.2025 tarihleri arasında terör suçlarından adli veya idari işlem kaydı bulunan 252 şahıs ile irtibatınızın olduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte, diğer telefon hattınız üzerinden yapılan incelemelerde de yine 138 şahıs ile irtibatınızın olduğu anlaşılmıştır.
Bu şahıslarla irtibatınızın bulunmasının sebebini açıklayınız?"

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! 390 terör bağlantılı kişiyle telefonda ne görüştü?

"TELEFON GÖRÜŞMELERİM ÇOK YOĞUN"

İmamoğlu, bu iddialara verdiği yanıtta öncelikle bu telefonların yalnızca kendisi tarafından kullanılmadığını, aynı zamanda çalışma ekibinin de bu hatları kullandığını belirtti:

"Bahsi geçen telefon numaraları bana ya da şirketime kayıtlı olan telefonlardan ikisi olmakla birlikte, bu telefonlar ağırlıklı olarak yakın çalışma arkadaşlarım tarafından kullanılıyor. Günlük telefon akışlarımın çok yoğun olduğu bir gerçektir. Gün içinde yüzlerce telefon görüşmesi yapıyorum. Bu telefonların kimleri aradığı ya da kimlerden çağrı aldığı, tamamen iletişim yoğunluğu çerçevesinde değerlendirilmeli."

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! 390 terör bağlantılı kişiyle telefonda ne görüştü?

"TESADÜF" DİYEREK SIYRILMAYA ÇALIŞTI

İmamoğlu, Türkiye'nin gündeminde olan bir siyasi figür olarak her gün yüzlerce arama aldığını vurgulayarak, "Sadece bir gün içinde gelen yüzlerce arama arasında bazı numaraların yer alması tesadüfidir. 2500 gün boyunca 252+138 şahısla irtibat kurulduğu iddiasının anlamlı ve gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Bu soruşturmanın kasıtlı olduğu çok açıktır" ifadelerini kullandı.