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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! 390 terör bağlantılı kişiyle telefonda ne görüştü?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
19:09
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! 390 terör bağlantılı kişiyle telefonda ne görüştü?
Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "terör" soruşturması kapsamında yaklaşık 5 saat boyunca ifade verdi. İmamoğlu'nun 390 terör bağlantılı kişiyle yaptığı telefon görüşmeleri kendisine soruldu. İmamoğlu ise, "Günlük telefon akışlarımın çok yoğun olduğu bir gerçektir. Sadece bir gün içinde gelen yüzlerce arama arasında bazı numaraların yer alması tesadüfidir." sözleri ile suçlamaları geçiştirmeye çalıştı. İfade işlemleri tamamlanan İmamoğlu, adliyeye sevk edildi. İşte İmamoğlu'nun ifadesinin detayları...