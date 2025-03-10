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Haberler Yaşam SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:05

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi belli oldu. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan ödemelerde, 2025 yılında artış olup olmayacağıyla gündeme geldi. Ramazan ayının başlamasıyla ikramiyeye zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken açıklama geldi. AK Partili Güler yeni rakamı duyurdu. Peki, Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu gündemde. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye veriliyor. Geçen yıl yapılan yüzde 50'lik zamla ikramiye 3 bin TL'ye yükselmişti. 2025'te zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu olurken son dakika açıklamasıyla yeni rakam belirlendi. İşte 2025 emekli bayram ikramiyesi detayları

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi. Rakam, bugün netleşti.

Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla, 4 bin lira oldu.

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramı için ikramiye veriliyor.

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SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

"BAYRAM İKRAMİYESİNDE 3 BİN TL'LİK TUTARI 4 BİN TL'YE ÇIKARIYORUZ"

Ülkemizdeki doğurganlık oranının düşmesi nedeniyle çocuk sayısının artırılması noktasında desteklerimizi 1 Ocak 2025 tarihiyle başlayacağı 1'inci çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl süre ile 1500 TL, üç ve üçüncü çocuktan sonra 5 yıl süre ile 60 ayda ödenecek 5 bin TL ödemeler başlamıştı. Emeklilerimize verilen ramazan ve kurban bayramı ikramiye tutarlarını bütçe dengeleri de dikkate alınarak 3 bin TL'lik tutarı 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstündeki rakamı bütçe dengeleri dikkate alarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında çalışmalar tamamlandı.

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiye ödemeleri dini bayramlardan önce yapılıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce emekliler ikramiyelerini almış oluyorlar.