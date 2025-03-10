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SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
16:05
SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi belli oldu. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan ödemelerde, 2025 yılında artış olup olmayacağıyla gündeme geldi. Ramazan ayının başlamasıyla ikramiyeye zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken açıklama geldi. AK Partili Güler yeni rakamı duyurdu. Peki, Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?