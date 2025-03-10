SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

"BAYRAM İKRAMİYESİNDE 3 BİN TL'LİK TUTARI 4 BİN TL'YE ÇIKARIYORUZ"

Ülkemizdeki doğurganlık oranının düşmesi nedeniyle çocuk sayısının artırılması noktasında desteklerimizi 1 Ocak 2025 tarihiyle başlayacağı 1'inci çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl süre ile 1500 TL, üç ve üçüncü çocuktan sonra 5 yıl süre ile 60 ayda ödenecek 5 bin TL ödemeler başlamıştı. Emeklilerimize verilen ramazan ve kurban bayramı ikramiye tutarlarını bütçe dengeleri de dikkate alınarak 3 bin TL'lik tutarı 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstündeki rakamı bütçe dengeleri dikkate alarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında çalışmalar tamamlandı.