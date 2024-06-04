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Haberler Yaşam SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2024: SSK-Bağkur 4A-4B-4C kurban bayramı ikramiyesi tarihi açıklandı!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 19:12

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2024: SSK-Bağkur 4A-4B-4C kurban bayramı ikramiyesi tarihi açıklandı!

Son dakika Emekli bayram ikramiyesi tarihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bayrama sayılı kala günler kala açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK,Bağ-Kur ile merak ediliyor. 3 bin TL emekli Kurban Bayramı ikramiyesi alacak olan emekliler "Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?"araştırmasın başladı.. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte emekli bayram ikramiyesi 2024 ayrıntılar

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2024: SSK-Bağkur 4A-4B-4C kurban bayramı ikramiyesi tarihi açıklandı!

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ne kadar, 3000 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak son dakika haberleriyle takip ediliyor. Ödeme takvimiyle ilgili Kabine Toplantısı haberleri takip ediliyor.Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2024: SSK-Bağkur 4A-4B-4C kurban bayramı ikramiyesi tarihi açıklandı!

SON DAKİKA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimi dahilinde yatırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Bu açıklamalara göre Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 10-16 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

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SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2024: SSK-Bağkur 4A-4B-4C kurban bayramı ikramiyesi tarihi açıklandı!

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK!

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

10-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeleri yatırılacak.

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2024: SSK-Bağkur 4A-4B-4C kurban bayramı ikramiyesi tarihi açıklandı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak.
Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2024: SSK-Bağkur 4A-4B-4C kurban bayramı ikramiyesi tarihi açıklandı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

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