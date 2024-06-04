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SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2024: SSK-Bağkur 4A-4B-4C kurban bayramı ikramiyesi tarihi açıklandı!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
19:12
SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2024: SSK-Bağkur 4A-4B-4C kurban bayramı ikramiyesi tarihi açıklandı!
Son dakika Emekli bayram ikramiyesi tarihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bayrama sayılı kala günler kala açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK,Bağ-Kur ile merak ediliyor. 3 bin TL emekli Kurban Bayramı ikramiyesi alacak olan emekliler "Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?"araştırmasın başladı.. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte emekli bayram ikramiyesi 2024 ayrıntılar