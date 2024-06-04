SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2024: SSK-Bağkur 4A-4B-4C kurban bayramı ikramiyesi tarihi açıklandı!

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ne kadar, 3000 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak son dakika haberleriyle takip ediliyor. Ödeme takvimiyle ilgili Kabine Toplantısı haberleri takip ediliyor.Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?