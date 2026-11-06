Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

Kendisine Yeni Parti'ye üye olması ve bağış yapması için baskı kurulduğunu öne süren Sarıgül, Özel'in talebi üzerine Londra'dan şişesi 3 bin sterlini bulan pahalı viskiler getirdiğini de iddia etti.

Verilen paraların akıbetini en iyi Özel'in bileceğini belirten Sarıgül, viski teslimatlarının şoförü aracılığıyla CHP Genel Merkezi, TBMM ve makam aracına yapıldığını öne sürdü.

Özel'i kastederek Sarıgül ifadesinde, "Bu viskilerin tüm parasını ben kendi cebimden ödedim. Bu hususları utanarak ve kıl payı/zul duyarak, bana toplum nezdinde iftira atıldığı için anlattım. Daha başka alınan hediyeleri de bu utancımdan dolayı anlatmak istemiyorum" diye konuştu.