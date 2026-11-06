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Haberler Galeri Yaşam Son dakika | Emir Sarıgül'den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı
Giriş Tarihi: 06.11.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 06:36

Son dakika | Emir Sarıgül'den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

Son dakika haberi: Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e verdiği 350 bin dolarla ilgili, "Babam paraları ne niyetle verdiğini bana söylemişti. Ancak bu para nereye ne şekilde harcanmıştır, bunun takibini yapamam ve bilemem, bunu en iyi Özgür Özel bilir" dedi.

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ATAKAN IRMAK
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Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

Son dakika haberi... Sarıgül ailesinin mal varlığı ve kara para soruşturması kapsamında ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül'ün 3'üncü kez ifade verdiği ortaya çıktı. Babasının Yeni Parti lideri Özgür Özel'e hediye atkı paketinde 100 bin dolar verdiğini söylemesi üzerine Özel'in "Ağustos ayında mağazada atkı satılıyor mu baksınlar" tepkisine yanıt veren Sarıgül, "Atkıları İstinye Park'taki mağazadan ekim ayının ilk haftasında kredi kartımla taksitle aldım, belgelerini sunacağım" dedi.

Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

Kendisine Yeni Parti'ye üye olması ve bağış yapması için baskı kurulduğunu öne süren Sarıgül, Özel'in talebi üzerine Londra'dan şişesi 3 bin sterlini bulan pahalı viskiler getirdiğini de iddia etti.

Verilen paraların akıbetini en iyi Özel'in bileceğini belirten Sarıgül, viski teslimatlarının şoförü aracılığıyla CHP Genel Merkezi, TBMM ve makam aracına yapıldığını öne sürdü.

Özel'i kastederek Sarıgül ifadesinde, "Bu viskilerin tüm parasını ben kendi cebimden ödedim. Bu hususları utanarak ve kıl payı/zul duyarak, bana toplum nezdinde iftira atıldığı için anlattım. Daha başka alınan hediyeleri de bu utancımdan dolayı anlatmak istemiyorum" diye konuştu.

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Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

Sarıgül ailesinin kara para aklama ve mal varlığı soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 24 şüpheliden biri olan Emir Sarıgül, geçtiğimiz hafta savcılıkta ek bir ifade daha vermişti. Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün, Yeni Parti lideri Özgür Özel'e parça parça toplamda en az 350 bin dolar (araçta 250 bin dolar ve hediye Vakko atkı paketinde 100 bin dolar) ile parti otobüsü masrafları için de 250 bin dolar olmak üzere 600 bin doları bulan ödeme yaptığını iddia etmişti.

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Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

Daha önce eski CHP'li Uşak ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları Özkan Yalım, Muhittin Böcek ve oğul Böcek'in ifadelerinde, belediyelerde rüşvetten elde edilen rantın o dönem CHP'de bulunan Yeni Partili Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Ali Mahir Başarır'ın başını çektiği Özgür Özel yönetimine aktığını söylemişti.

Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

Emir Sarıgül, geçtiğimiz gün ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Sarıgül'ün savcılığa 3'üncü bir ifade daha verdiği ortaya çıktı.

Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

"O HEDİYELERİ EKİM AYINDA KREDİ KARTIMDAN ALDIM BELGELERİNİ SUNACAĞIM"

Yeni Parti lideri Özgür Özel, atkı hediyesiyle ilgili, "Ağustos ayında babam atkı vermiş" ve "atkıyla beraber para verip Yeni Parti'ye destek oldu" ifadelerini aktararak, "Ağustos ayında o mağazada atkı satılıyor mu gidip baksınlar" cevabını vermişti. Sarıgül 3'üncü ifadesinde bu duruma açıklık getirdi.

Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

Emir Sarıgül, "Daha önceki ifademde, ben babamın Özgür Özel'e farklı tarihlerde para verdiğini bana söylediğini ifade etmiştim. Özellikle son 100 bin doları ekim ayının ilk haftasında Ankara'da Ümitköy'deki evde verdiğini bana söylediğini beyan etmiştim. Bu atkıları ben İstinye Park'taki mağazadan ekimin ilk haftasında aldırmıştım; olayın ağustos ayı ile hiçbir ilgisi yoktur."

Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

"Hatta ben bunun harcamasını kredi kartımdan taksitli şekilde yaptım. Buna dair elimdeki belgeleri de sunacağım, bu iftiradan dolayı da ilgili kişilere dava açacağım" dedi.

Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

"YENİ PARTİ'YE ÜYE OLMAM İÇİN BANA BASKI YAPTILAR"

Özgür Özel'i kastederek, "Bu şahıslar bana Yeni Parti'ye üye olmam ve bağış yapmam için 2-3 kez baskı yaptılar. Ben bunu kabul etmediğim için şu anda intikam duygusu ile bunları söylemektedirler" ifadesini kullandı.

Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

"PARALARIN NE OLDUĞUNU EN İYİ ÖZGÜR ÖZEL BİLİR"

İfadesinde Özgür Özel'in kendilerinin evine yaptığı ziyaretleri de anlatan Sarıgül, "Ayrıca Özgür Özel bizim evimize her geldiğinde bir şoför ve bir koruma polisi ile gelirdi. Nadiren de olsa birkaç kez ekibi ile geldiği de doğrudur; ancak bu ekibiyle geldiği durumda da kendisini getiren araç evin önünde bekler, diğer araç ise sokağın başka bir noktasında beklerdi. Özgür Özel çıkış yapacağı zaman evin önündeki araçta bulunan koruma polisi diğer araca bilgi verirdi ve diğer araç da hareket ederdi."

Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

"Ben daha önceki ifademde de belirttiğim üzere Mustafa Sarıgül, vermiş olduğu paraları ne niyetle verdiğini bana söylemişti. Ben de olay neyse doğrusunu aktardım; ancak bu para nereye ne şekilde harcanmıştır, bunun takibini yapamam ve bilemem, bunu en iyi Özgür Özel bilecektir" diye konuştu.

Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

"ÖZEL PAHALI VİSKİLERDEN İSTİYORDU"

Son 1 yıldır kızının üniversiteye hazırlanmasından dolayı çok sık Londra'ya gittiğini hatırlatan Emir Sarıgül, "Benim Londra'ya gittiğimi bilen Özgür Özel de ünlü ve pahalı viski markalarından talepte bulunuyordu. Ben de her dönüşümde yanımda birisi varsa 4-5 şişe, birisi yoksa 2-3 şişe viski alıp getiriyordum. Bunların maddi değeri çok fazlaydı; bir şişesi 2.500-3.000 sterlin civarında içkilerdi. Ben bunları getirdikten sonra, babam Ankara'ya kara yolu ile gidiyorsa babamın aracına koyuyorduk; gitmiyorsa ben kendi aracımla ve kendi şoförümle Ankara'ya, babamın şoförü Özgür isimli şahsa teslim ettiriyordum" dedi.

Son dakika | Emir Sarıgül’den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı

DAHA BAŞKA ALINAN HEDİYELER DE VAR...

Babasının şoförünün de viskileri, ya CHP Genel Merkezi'nde bulunan makamına ya, TBMM'de bulunan makamına ya da Salı günleri grup toplantısı olduğu gün aracına bıraktığını söylediğini aktardı. Sarıgül, "Bu husus şoförüm Selim Daşdemir'e de sorulabilir. Bu viskilerin tüm parasını ben kendi cebimden ödedim. Bu hususları utanarak ve kıl payı/zul duyarak, bana toplum nezdinde iftira atıldığı için anlattım. Daha başka alınan hediyeleri de bu utancımdan dolayı anlatmak istemiyorum" diye konuştu.

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