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Son dakika | Emir Sarıgül'den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı
Giriş Tarihi: 06.11.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 06:36
Son dakika | Emir Sarıgül'den 3. ifade: Paralara ne olduğunu en iyi Özgür Özel bilir! Yeni Parti detayı
Son dakika haberi: Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e verdiği 350 bin dolarla ilgili, "Babam paraları ne niyetle verdiğini bana söylemişti. Ancak bu para nereye ne şekilde harcanmıştır, bunun takibini yapamam ve bilemem, bunu en iyi Özgür Özel bilir" dedi.