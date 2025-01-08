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Haberler Yaşam SON DAKİKA: ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli verileri ile Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 08:02

SON DAKİKA: ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli verileri ile Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Erzurum'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Erzurum'da yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Pasinler olarak açıklarken saatini ise 04:30 olarak duyuruldu. İşte, Erzurum depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

SON DAKİKA: ERZURUM’DA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli verileri ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli verileriyle paylaşıldı. İşte, 8 Ocak Erzurum deprem detayları...

SON DAKİKA: ERZURUM’DA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli verileri ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ERZURUM'DA DEPREM!
AFAD verilerine göre Erzurum Pasinler merkez üssünde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 14.8 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar...

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SON DAKİKA: ERZURUM’DA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli verileri ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM!
Büyüklük 4.5 (MW)
Yer Pasinler (Erzurum)
Tarih(UTC) 08-01-2025 01:30:02
Enlem 39.8906
Boylam 41.7528
Derinlik 14.81 (KM)
SON DAKİKA: ERZURUM’DA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli verileri ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ARTÇILAR MEYDANA GELDİ!

Büyüklük 2.5 (ML)
Yer Pasinler (Erzurum)
Tarih(UTC) 08-01-2025 01:43:09
Enlem 39.8728
Boylam 41.7897
Derinlik 22.93 (KM)
Büyüklük 1.4 (ML)
Yer Pasinler (Erzurum)
Tarih(UTC) 08-01-2025 02:13:15
Enlem 39.8803
Boylam 41.7744
Derinlik 17.32 (KM)
SON DAKİKA: ERZURUM’DA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli verileri ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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