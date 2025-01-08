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SON DAKİKA: ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli verileri ile Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
08:02
SON DAKİKA: ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli verileri ile Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son Dakika: Erzurum'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Erzurum'da yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Pasinler olarak açıklarken saatini ise 04:30 olarak duyuruldu. İşte, Erzurum depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…