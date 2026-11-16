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Son Dakika: Erzurum'da deprem! 16 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 16.11.2026 06:13
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 06:16
Son Dakika: Erzurum'da deprem! 16 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 16 Kasım 2026 sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırmaya başladı. İşte Erzurum depreminin tüm teknik verileri ve güncel sismik veriler...