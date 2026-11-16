Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Son Dakika: Erzurum'da deprem! 16 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 16.11.2026 06:13 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 06:16

Son Dakika: Erzurum'da deprem! 16 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 16 Kasım 2026 sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırmaya başladı. İşte Erzurum depreminin tüm teknik verileri ve güncel sismik veriler...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Son Dakika: Erzurum’da deprem! 16 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sismik hareketlilik yakından takip edilirken güne sarsıntı haberiyle uyanan illerden biri Erzurum oldu. Sabah saat 06.01'de merkez üssü Pasinler olarak ölçülen sarsıntı, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

Son Dakika: Erzurum’da deprem! 16 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

ERZURUM PASİNLER DEPREMİ TEKNİK VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan sismolojik parametrelere göre sarsıntının teknik dökümü şu şekildedir:

Büyüklük: 3.6 (Ml)

Merkez Üssü: Pasinler (Erzurum)

Tarih: 16 Kasım 2026

Saat: 06:01:49 TSİ

Derinlik: 7 km

Koordinatlar: 40.03917° Kuzey (N) Enlemi – 41.49983° Doğu (E) Boylamı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: Erzurum’da deprem! 16 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

16 KASIM 2026 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye genelinde meydana gelen anlık sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgilerine iki yetkili kurumun resmi dijital platformları üzerinden kesintisiz ulaşılabilmektedir:

AFAD Son Depremler Ekranı: deprem.afad.gov.tr/sondepremler adresi üzerinden son 100 sarsıntının lokasyon, derinlik ve büyüklük verileri anlık olarak yayımlanmaktadır.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Boğaziçi Üniversitesi KRDAE (koeri.boun.edu.tr) portalı üzerinden Türkiye ve yakın çevresindeki tüm sismik hareketler eş zamanlı olarak takip edilebilmektedir.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son Dakika: Erzurum’da deprem! 16 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

DEPREM ANINDA VE SONRASINDA ALINMASI GEREKEN TEMEL ÖNLEMLER

Hafif şiddetli sarsıntılar dahi olası büyük depremlere karşı hazırlıklı olmanın önemini hatırlatmaktadır. Yetkili kurumların afet bilinci rehberlerine göre dikkat edilmesi gereken temel adımlar şunlardır:

Sarsıntı anında paniğe kapılmadan Çök-Kapan-Tutun pozisyonu alınmalı, merdiven ve asansörlerden uzak durulmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra doğalgaz, su ve elektrik vanaları kontrol edilmeli; binada çatlak veya hasar şüphesi varsa yapılar terk edilerek toplanma alanlarına geçilmelidir.

İletişim hatlarının kilitlenmemesi adına telefon görüşmeleri yerine SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları tercih edilmelidir.

Son Dakika: Erzurum’da deprem! 16 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA