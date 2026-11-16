Son Dakika: Erzurum’da deprem! 16 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

ERZURUM PASİNLER DEPREMİ TEKNİK VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan sismolojik parametrelere göre sarsıntının teknik dökümü şu şekildedir:

Büyüklük: 3.6 (Ml)

Merkez Üssü: Pasinler (Erzurum)

Tarih: 16 Kasım 2026

Saat: 06:01:49 TSİ

Derinlik: 7 km

Koordinatlar: 40.03917° Kuzey (N) Enlemi – 41.49983° Doğu (E) Boylamı