Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
16:06
SON DAKİKA! Eskişehir'deki bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar: 18 yaşındaki Arda'nın başka planları da varmış!
Son dakika haberi... Eskişehir'de Arda K. isimli cani, başına kask, yüzüne de maske taktı. Elindeki bıçakla önüne gelene saldırdı. Tutuklanarak cezaevine yollandı. Sabıka kaydı olmayan, çevresindekiler tarafından "Sessiz sakin," olarak tanınan Arda K., ailesiyle sorunlar yaşayan, yaşıtları tarafından dışlanan ve gününün büyük bölümünü bilgisayar başında geçiren biri olarak bilinse de internette yayımladığı 16 sayfalık manifestosu ve kıyafetlerindeki gizemli semboller nedeniyle tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Saldırının bir örgüt talimatıyla kapsamlı bir şekilde planlanarak yapılıp yapılmadığı dikkatle incelenirken, SABAH olayla ilgili yeni detaylara ulaştı.