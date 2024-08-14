SON DAKİKA! Eskişehir’deki bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar: 18 yaşındaki Arda’nın başka planları da varmış!

"Bu nefret ta ki bugüne kadar devam etti, beni büyük ihtimalle ya haberlerde ya da şehrimin haber sayfalarında bulabilirsiniz. Ki bu motivasyonla yapılan ilk saldırı(?) olduğu için büyük ihtimalle haberlere çıkacağımı düşünüyorum. Politik açıdan bir Nasyonal Sosyalist'im denebilir, ama bu yahudi kontrollü s.kik sistemde ve toplumda bu mümkün değil gibi."