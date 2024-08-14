Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:06

SON DAKİKA! Eskişehir'deki bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar: 18 yaşındaki Arda'nın başka planları da varmış!

Son dakika haberi... Eskişehir'de Arda K. isimli cani, başına kask, yüzüne de maske taktı. Elindeki bıçakla önüne gelene saldırdı. Tutuklanarak cezaevine yollandı. Sabıka kaydı olmayan, çevresindekiler tarafından "Sessiz sakin," olarak tanınan Arda K., ailesiyle sorunlar yaşayan, yaşıtları tarafından dışlanan ve gününün büyük bölümünü bilgisayar başında geçiren biri olarak bilinse de internette yayımladığı 16 sayfalık manifestosu ve kıyafetlerindeki gizemli semboller nedeniyle tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Saldırının bir örgüt talimatıyla kapsamlı bir şekilde planlanarak yapılıp yapılmadığı dikkatle incelenirken, SABAH olayla ilgili yeni detaylara ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA! Eskişehir’deki bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar: 18 yaşındaki Arda’nın başka planları da varmış!

Son dakika haberi... İntihar etmeyi düşünenlerin üye olduğu bir forum sitesine üye olan ve oradaki grupların yönlendirmesi ile hareket eden Arda K.'nın Bütün radikal fikirlerinin kaynağı internet.

SON DAKİKA! Eskişehir’deki bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar: 18 yaşındaki Arda’nın başka planları da varmış!

"Mass Cleaner El Kitabı" ismini verdiği manifestoda Arda K. kendisini şöyle tanımlıyor: "2006, Eskişehir doğumlu, orta halli bir ailede doğan bir erkeğim. Ailemle aram hiç iyi olmamıştır, genellikle dedem ve anneannemle daha samimi olmuştur. İnsanlığa nefretim ortaokul sonlarına doğru başladı, ortaokul bittiğinde ise büyük bir depresyona girmiştim. Hayat yaşamaya değer değildi, bu boktan sisteme köle olmak mantıklıca gelmiyordu. "

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Eskişehir’deki bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar: 18 yaşındaki Arda’nın başka planları da varmış!

İNSANLAR BÖCEK GİBİ

Ailesi ve çevresiyle ilgili yaşadığı sorunlarla baş edemediğini ve herkesten nefret ettiğini söyleyen söyleyen Arda K., "Bu depresyonun üstüne insanlık nefreti eklenince artık hayat amacımı bulmuştum… Kendimle beraber öldürebildiğim kadar böceği dünyadan silmek. "

SON DAKİKA! Eskişehir’deki bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar: 18 yaşındaki Arda’nın başka planları da varmış!

"Bu nefret ta ki bugüne kadar devam etti, beni büyük ihtimalle ya haberlerde ya da şehrimin haber sayfalarında bulabilirsiniz. Ki bu motivasyonla yapılan ilk saldırı(?) olduğu için büyük ihtimalle haberlere çıkacağımı düşünüyorum. Politik açıdan bir Nasyonal Sosyalist'im denebilir, ama bu yahudi kontrollü s.kik sistemde ve toplumda bu mümkün değil gibi."

SON DAKİKA! Eskişehir’deki bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar: 18 yaşındaki Arda’nın başka planları da varmış!

"AİLEM BANA APTAL MUAMELESİ YAPIYOR"

İntihar etmeyi düşünen insanların yeraldığı bir forum sitesine üye olan Arda K., 26 Nisan'da kullanıcılarla ailesiyle ilgili bilgileri paylaşırken kullandığı ifadeler ilginç...

SON DAKİKA