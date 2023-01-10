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Haberler Yaşam Son dakika: Etek altı sapığından iğrenç arşiv! 100 kadını fotoğraflayıp klasöre ayırmış: Kimliği şoke etti
Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 07:47

Son dakika: Etek altı sapığından iğrenç arşiv! 100 kadını fotoğraflayıp klasöre ayırmış: Kimliği şoke etti

Son dakika haberi: Erzurum'da bir anaokulunun müdürü olan Hakan K.(33), İstanbul'da pes dedirten bir skandalın baş şüphelisi oldu. Metropolde turist gibi gezen okul müdürü, yaklaşık 100 farklı kadının etek altı fotoğrafını çekti. Bununla da yetinmeyen Hakan K., her kadın için telefonunda bir klasör oluşturup her klasöre sapıkça isimler verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Etek altı sapığından iğrenç arşiv! 100 kadını fotoğraflayıp klasöre ayırmış: Kimliği şoke etti

Yaşanan taciz skandalı 16 Aralık günü Kadıköy'de patlak verdi. İddiaya göre okul müdürü Hakan K., yaklaşık 1 hafta önce turistik gezi amaçlı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.

Son dakika: Etek altı sapığından iğrenç arşiv! 100 kadını fotoğraflayıp klasöre ayırmış: Kimliği şoke etti

Büyükşehirde dolaşmaya başlayan okul müdürü, gezmekle kalmadı, telefonuyla pes dedirten bir olaya imza attı.

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Son dakika: Etek altı sapığından iğrenç arşiv! 100 kadını fotoğraflayıp klasöre ayırmış: Kimliği şoke etti

YAKLAŞIK 100 KADINI GİZLİCE KAYDA ALDI

İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok noktaya giden Hakan K., iddiaya göre elindeki telefonla tanımadığı birçok kadının etek altı fotoğrafını çekti.

Son dakika: Etek altı sapığından iğrenç arşiv! 100 kadını fotoğraflayıp klasöre ayırmış: Kimliği şoke etti

Sokakta, metroda ya da parkta etekli gördüğü kadınları gizlice videoya çeken okul müdürü bununla da yetinmedi, kayda aldığı yaklaşık 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda arşivledi.

Son dakika: Etek altı sapığından iğrenç arşiv! 100 kadını fotoğraflayıp klasöre ayırmış: Kimliği şoke etti

HER KADINA FARKLI KLASÖR

Fotoğraf ve videolarının çekildiğinden habersiz olan kadınların fotoğraflarını saklayan Hakan K., iddiaya göre her kadın için özel klasör yapıp fotoğraf ve videoları o klasörlerde topladı.

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