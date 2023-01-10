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Son dakika: Etek altı sapığından iğrenç arşiv! 100 kadını fotoğraflayıp klasöre ayırmış: Kimliği şoke etti
Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
07:47
Son dakika: Etek altı sapığından iğrenç arşiv! 100 kadını fotoğraflayıp klasöre ayırmış: Kimliği şoke etti
Son dakika haberi: Erzurum'da bir anaokulunun müdürü olan Hakan K.(33), İstanbul'da pes dedirten bir skandalın baş şüphelisi oldu. Metropolde turist gibi gezen okul müdürü, yaklaşık 100 farklı kadının etek altı fotoğrafını çekti. Bununla da yetinmeyen Hakan K., her kadın için telefonunda bir klasör oluşturup her klasöre sapıkça isimler verdi.