SON DAKİKA... Evlilik vaadiyle vurgun! Aralarında finans uzmanı, muhasebeci ve eğitimci var: Meğer 6 kadını birden…

"8 KEZ KREDİ ÇEKTİM AMA..."

2,5 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Uğur T.'ye 200 bin lira verdiğini söyleyen güzellik uzmanı B.Ç., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Son görüşmemizde telefonda yakaladığım bir isim olmuştu ve bana bu hanımefendiyle herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını, kendisinin manevi ablası olduğunu söylemişti. Fakat aradan birkaç ay geçtikten sonra, ben o hanımefendiden yine Instagram üzerinden iletişime geçtim. Onun da aynı şekilde para ilişkisi ve bununla birlikte bir gönül ilişkisi içerisinde bulunduğunu öğrendim. Yine blokede bir hesabı olduğunu, bununla ilgili paraya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Kendisiyle yüz yüze geldiğimizde, olayın tamamen bir dolandırıcılık olduğuna kanaat ettik. Sonrasında başka hanımefendiler de katıldı. Biz burada şu an aslında başka kadınlar da aynı mağduriyeti yaşamasın diye tamamen bir iş birliği içerisindeyiz. İlk olarak çok cüzi bir miktarda para istedi fakat sonrasında tefeciye borcunun olduğunu söyledi. 'Çocuklarıma para göndermek için bu paraya ihtiyacım var' dedi. Bu şekilde ben kendisiyle ilişki içerisinde bulunduğum süre boyunca tam 8 kez kredi çektim. Birlikte olduğumuz zaman bana kredilerimi gecikmeli de olsa ödedi. Fakat ne zaman biz ilişkiyi tamamen sonlandırdık, para kaynağı kesildi. Ben 200 bin lira kadar dolandırıldım. Fakat bunun dışında kendisine elden verdiğim paralar da var."