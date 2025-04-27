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SON DAKİKA... Evlilik vaadiyle vurgun! Aralarında finans uzmanı, muhasebeci ve eğitimci var: Meğer 6 kadını birden…
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
12:59
SON DAKİKA... Evlilik vaadiyle vurgun! Aralarında finans uzmanı, muhasebeci ve eğitimci var: Meğer 6 kadını birden…
Bursa'da iddiaya göre 38 yaşındaki Uğur T., sosyal medyadan tanıştığı kadınlara kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıttı. Evlilik vaadiyle kandırdığı 6 kişiyi toplamda 12 milyon TL dolandırdı! Kandırıldığını anlayan kadınlar, soluğu hukuk mücadelesi başlattı. İddiaların odağındaki Uğur T.'nin savunması ise şaşkınlık yarattı!