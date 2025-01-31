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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a saldırı davası başladı: Tekerlekli sandalyede korku dolu günü anlattı
Giriş Tarihi: 31.01.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:11

SON DAKİKA | Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a saldırı davası başladı: Tekerlekli sandalyede korku dolu günü anlattı

Son dakika... Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın'a sokak ortasında silahlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan biri firari 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle katılan Serhat Akın, "Bir kurşun duvara sekti ve ayağıma geldi. Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil" diyerek şikayetçi olduğu söyledi. Duruşma sonu mahkeme tutuklu sanıklardan üçünün tahliyesine karar vererek davayı erteledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA | Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’a saldırı davası başladı: Tekerlekli sandalyede korku dolu günü anlattı

Son dakika haberi: Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, 26 Eylül günü Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, motosiklete binen 2 maskeli kişi, yayın sonrası Serhat Akın'a 3 el ateş etmişti. Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

SON DAKİKA | Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’a saldırı davası başladı: Tekerlekli sandalyede korku dolu günü anlattı

Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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SON DAKİKA | Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’a saldırı davası başladı: Tekerlekli sandalyede korku dolu günü anlattı

Ünlü futbolcunun yaralanmasıyla ilgili soruşturmada Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemelerine dava açılmak üzere dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

SON DAKİKA | Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’a saldırı davası başladı: Tekerlekli sandalyede korku dolu günü anlattı

6 şüphelinin "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, bir şüphelinin ise "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçundan 23 yıla kadar hapsi istenmişti.

SON DAKİKA | Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’a saldırı davası başladı: Tekerlekli sandalyede korku dolu günü anlattı

SERHAT AKIN TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİ

İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya 5 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken bir tutuksuz sanık da mahkeme salonunda hazır bulundu. Ayrıca mağdur Serhat Akın'ın duruşmaya tekerlekli sandalyeyle geldiği görülürken taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.

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