SON DAKİKA | Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’a saldırı davası başladı: Tekerlekli sandalyede korku dolu günü anlattı

6 şüphelinin "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, bir şüphelinin ise "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçundan 23 yıla kadar hapsi istenmişti.