Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a saldırı davası başladı: Tekerlekli sandalyede korku dolu günü anlattı
Giriş Tarihi: 31.01.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
14:11
SON DAKİKA | Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a saldırı davası başladı: Tekerlekli sandalyede korku dolu günü anlattı
Son dakika... Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın'a sokak ortasında silahlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan biri firari 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle katılan Serhat Akın, "Bir kurşun duvara sekti ve ayağıma geldi. Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil" diyerek şikayetçi olduğu söyledi. Duruşma sonu mahkeme tutuklu sanıklardan üçünün tahliyesine karar vererek davayı erteledi.