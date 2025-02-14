SON DAKİKA… Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin hakkında karar: Delil yetersizliğinden…

Sanık Yunus Emre Yıldız duruşmada yaptığı savunmasında "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben ilk defa suç işledim. Bu eylemi örgüt faaliyeti kapsamında değil, bireysel olarak gerçekleştirdik" dedi. Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar ise suçlamayı ve bir örgüt olduğuna ilişkin iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.