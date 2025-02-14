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SON DAKİKA… Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin hakkında karar: Delil yetersizliğinden…
Giriş Tarihi: 14.02.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
13:42
SON DAKİKA… Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin hakkında karar: Delil yetersizliğinden…
SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına hükmetti.