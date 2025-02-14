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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin hakkında karar: Delil yetersizliğinden…
Giriş Tarihi: 14.02.2025 13:42 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:42

SON DAKİKA… Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin hakkında karar: Delil yetersizliğinden…

SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına hükmetti.

HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA… Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin hakkında karar: Delil yetersizliğinden…

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

SON DAKİKA… Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin hakkında karar: Delil yetersizliğinden…

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. İddianamede 8 diğer sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Öte yandan yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti. Şikayetten vazgeçilmesi ile bu dosya kapsamında Polatların tahliyesine karar verilmişti.

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SON DAKİKA… Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin hakkında karar: Delil yetersizliğinden…

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katılırken Dilan, Engin ve Sezgin Polat ise duruşmaya katılmadı.

SON DAKİKA… Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin hakkında karar: Delil yetersizliğinden…

Sanık Yunus Emre Yıldız duruşmada yaptığı savunmasında "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben ilk defa suç işledim. Bu eylemi örgüt faaliyeti kapsamında değil, bireysel olarak gerçekleştirdik" dedi. Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar ise suçlamayı ve bir örgüt olduğuna ilişkin iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

SON DAKİKA… Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin hakkında karar: Delil yetersizliğinden…

Sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın avukatı Orhan Kale ise savunmasında "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkillerimizin firari sanıklar ile görüşüp diğer sanıkları azmettirdiğine dair ne bir telefon görüşmesi, ne bir tanık ne başka bir delil mevcut değildir. Müvekkillerimizin üzerine atılı suçlar yönünden beraatini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

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