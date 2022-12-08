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Haberler Yaşam Son dakika: Film senaryolarını aratmayan dedektiflik tezgahı! Önce takip sonra şantaj
Giriş Tarihi: 08.12.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 07:56

Son dakika: Film senaryolarını aratmayan dedektiflik tezgahı! Önce takip sonra şantaj

Son dakika haberi: Ankara'da film senaryolarını aratmayan, dedektiflik skandalı ortaya çıktı. Profesörden iş insanına çeşitli meslek gruplarından birçok kişi eşlerinin kendilerini aldattığı şüphesiyle dedektiflerin kapısını çaldı. Dedektiflik yapan baba oğul, takip ettikleri kişiler hakkında gizlice fotoğraflar çekip gizli verilere ulaşınca şantaja kalkıştı.

ÖMER ÇETİN
Son dakika: Film senaryolarını aratmayan dedektiflik tezgahı! Önce takip sonra şantaj

Film ve dizi senaryolarının vazgeçilmezi dedektifler, bu sefer elde ettikleri verilerle şantaj yaptıkları iddiasıyla gündeme geldi. Dedektifler boşanma davalarında delil elde etmek, kişi takibi, kayıp şahıs bulma, eş takibi, evlilik öncesi araştırma, icra takibi için adres tespiti, borçlunun kaçırdığı mal varlıklarını bulmak konularında da vatandaşlara hizmet sağladıklarını iddia ederek piyasaya çıktı.

Son dakika: Film senaryolarını aratmayan dedektiflik tezgahı! Önce takip sonra şantaj

BAŞVURANLAR ARASINDA KİMLER YOK Kİ

Ankara'da yaşanan dedektif vakası buna en güzel örneklerden biri oldu. Aralarında profesör, doktor, iş insanı, sağlık çalışanı ve çeşitli meslek gruplarından birçok kişi eşlerinin aldattığı şüphesiyle dedektif Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü.'nün kapısını çalarak eşlerinin takip edilmesini istedi.

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Son dakika: Film senaryolarını aratmayan dedektiflik tezgahı! Önce takip sonra şantaj

DEDEKTİF GERÇEK İSMİNİ SAKLADI

Dedektif Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü. oluşturdukları internet sitesi üzerinden reklam çalışması yaparak müşteri buldu. Yardım talep eden kişiler ile önce telefonda iletişime geçen sözde dedektifler, sonraki aşamada başkasına ait olan ofis ve kafelerde yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika: Film senaryolarını aratmayan dedektiflik tezgahı! Önce takip sonra şantaj

Gelen kişilere dedektiflik bürosunun müdürü olduğunu söyleyen Akın Ü. gerçek ismini gizleyerek Hakan Usta olarak kendini tanıttı. Eşlerinin aldattığını şüphelenen kişiler, dedektif ile para karşılığında anlaşırken karşılığında ise eşlerinin aldattığını gösteren fotoğraf ve bilgi talep etti. Dedektifler başlangıç fiyatı olarak 2 bin lira talep ederek sözleşme imzaladı.

Son dakika: Film senaryolarını aratmayan dedektiflik tezgahı! Önce takip sonra şantaj

OTOMOBİL ALTINA GPS CİHAZI YERLEŞTİRDİLER

Dedektifler yurtdışından anahtar şeklinde gizli kamera, GPS, ortam dinleme cihazları alırken bunların yanında havadan takip için drone, fotoğraf makinası gibi takip için materyaller temin etti. Kişileri takibe alan sözde dedektifler, anlaştıkları GSM operatörleri üzerinden hatların kime ait olduğunun tespitini yaptı. Gizlice otomobilin altına yerleştirdikleri GPS cihazı ile takibe aldıkları kişinin hangi konumda ne zaman gittiği bilgisine ulaşırken oraya giderek gizlice fotoğrafladı.

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