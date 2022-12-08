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Son dakika: Film senaryolarını aratmayan dedektiflik tezgahı! Önce takip sonra şantaj
Giriş Tarihi: 08.12.2022 07:54
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
07:56
Son dakika: Film senaryolarını aratmayan dedektiflik tezgahı! Önce takip sonra şantaj
Son dakika haberi: Ankara'da film senaryolarını aratmayan, dedektiflik skandalı ortaya çıktı. Profesörden iş insanına çeşitli meslek gruplarından birçok kişi eşlerinin kendilerini aldattığı şüphesiyle dedektiflerin kapısını çaldı. Dedektiflik yapan baba oğul, takip ettikleri kişiler hakkında gizlice fotoğraflar çekip gizli verilere ulaşınca şantaja kalkıştı.