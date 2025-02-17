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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Filmlere konu olacak olay! Mezarı 2 kez açıldı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babası çıktı
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 07:13

SON DAKİKA | Filmlere konu olacak olay! Mezarı 2 kez açıldı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babası çıktı

Son dakika haberi: Muğla'da annesi evliyken yasak aşk ilişkisi sonucu dünyaya gelen 50 yaşındaki Berrin N., ablasıyla tartışmasında 'sen babamın mirasçısı değilsin' sözleri üzerine babalık davası açtı. Bunun üzerine mahkeme kararıyla Mustafa Uyanık'ın mezarı açıldı. Uyanık ve Berrin N.'den alınan örneklerle, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonuçlandı.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | Filmlere konu olacak olay! Mezarı 2 kez açıldı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babası çıktı

Son dakika haberi: Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.

SON DAKİKA | Filmlere konu olacak olay! Mezarı 2 kez açıldı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babası çıktı

Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (50) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

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SON DAKİKA | Filmlere konu olacak olay! Mezarı 2 kez açıldı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babası çıktı

SEN BABAMIN MİRASÇISI DEĞİLSİN

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. 48 yaşına kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla tartıştı. Ablası tartışma sırasında "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" dedi. Bu sözler üzerine iyice Berrin N. büyük bir şok yaşadı.

SON DAKİKA | Filmlere konu olacak olay! Mezarı 2 kez açıldı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babası çıktı

ŞOKU ATLATTI, SOLUĞU AVUKATINDA ALDI

Berrin N. şoku atlattıktan sonra babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı.

SON DAKİKA | Filmlere konu olacak olay! Mezarı 2 kez açıldı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babası çıktı

Soybağı reddi davası için Berrin N.'nin ile kütükte babası olarak görünen Mahir A.'dan örnekler alındı. Yapılan DNA testinde kütükte babası olarak kayıtlı olan Mahir A.'nın Berrin N.'nin babası olmadığı anlaşıldı.

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