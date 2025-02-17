SON DAKİKA | Filmlere konu olacak olay! Mezarı 2 kez açıldı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babası çıktı

SEN BABAMIN MİRASÇISI DEĞİLSİN

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. 48 yaşına kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla tartıştı. Ablası tartışma sırasında "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" dedi. Bu sözler üzerine iyice Berrin N. büyük bir şok yaşadı.