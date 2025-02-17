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SON DAKİKA | Filmlere konu olacak olay! Mezarı 2 kez açıldı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babası çıktı
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
07:13
SON DAKİKA | Filmlere konu olacak olay! Mezarı 2 kez açıldı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babası çıktı
Son dakika haberi: Muğla'da annesi evliyken yasak aşk ilişkisi sonucu dünyaya gelen 50 yaşındaki Berrin N., ablasıyla tartışmasında 'sen babamın mirasçısı değilsin' sözleri üzerine babalık davası açtı. Bunun üzerine mahkeme kararıyla Mustafa Uyanık'ın mezarı açıldı. Uyanık ve Berrin N.'den alınan örneklerle, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonuçlandı.