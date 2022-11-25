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Son dakika: Gamze'nin ölümü cinayet çıktı! Eşiyle ilgili ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü
Giriş Tarihi: 25.11.2022 06:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
06:52
Son dakika: Gamze'nin ölümü cinayet çıktı! Eşiyle ilgili ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü
Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir yıl önce oturduğu apartmanın 6'ıncı katından düşerek ölen ve eşinin 'intihar etti' dediği Gamze Yağlıoğlu'nun (29) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Savcı hazırladığı iddianamede genç kadının intihar etmediğini eşi Alper Yağlıoğlu (28) tarafından balkondan itildiğini belirtti. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.