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Haberler Yaşam Son dakika: Gamze'nin ölümü cinayet çıktı! Eşiyle ilgili ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü
Giriş Tarihi: 25.11.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 06:52

Son dakika: Gamze'nin ölümü cinayet çıktı! Eşiyle ilgili ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü

Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir yıl önce oturduğu apartmanın 6'ıncı katından düşerek ölen ve eşinin 'intihar etti' dediği Gamze Yağlıoğlu'nun (29) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Savcı hazırladığı iddianamede genç kadının intihar etmediğini eşi Alper Yağlıoğlu (28) tarafından balkondan itildiğini belirtti. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika: Gamze’nin ölümü cinayet çıktı! Eşiyle ilgili ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü

Alanya'da 24 Kasım 2021'de oturduğu apartmanın 6'ıncı katından düşerek ölen henüz bir yıllık evli Gamze Yağlıoğlu'nun intihar ettiği öne sürülmüştü. Ancak genç kadının eşi tarafından balkondan itildiği ortaya çıktı. Savcı hazırladığı iddianamede Alper Yağlıoğlu'nun "Eşi öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

Son dakika: Gamze’nin ölümü cinayet çıktı! Eşiyle ilgili ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü

TIRNAKLAKINDA DNA İZİ

Savcı, Gamze Yağlıoğlu ile ilgili hazırladığı iddianamede çarpıcı detaylara yer verdi. Gamze'nin saat 20:52:03 saniyesinde bahçe duvarına düştüğü, eşi Alper'in saat 20:53:42 saniyesinde site giriş kapısından dışarı çıktığı, düşme anı ile şüphelinin çıkış anı arsında 1 dakika 39 saniye fark bulunduğu, şüphelinin Gamze'nin düştüğünden haberinin olmadığını söylese de Gamze'nin düşmesi ile birlikte olay yerini tesadüfen terk etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

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Son dakika: Gamze’nin ölümü cinayet çıktı! Eşiyle ilgili ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü

Ayrıca genç kadının tırnaklarından alınan örnekler ile şüphelinin DNA profilinin uyuştuğuna yer verildi. Gamze'yi balkondan aşağıya iterek öldürdüğü, sonrasında suçu üzerinden atmak için evden çıktığı, kısa bir süre sonra geri geldiği, geldikten yaklaşık 6 dakika sonra Gamze'nin cesedinin yanına gittiği belirtildi.

Son dakika: Gamze’nin ölümü cinayet çıktı! Eşiyle ilgili ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü

Alper Yağlıoğlu'nun daireye çıkış, daireden iniş ve cesedin bulunduğu yeri eliyle koymuş gibi bulmasının 6 dakika içinde olmasının mümkün olmadığına yer verildi. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Alper Yağlıoğlu ise verdiği ifadelerde eşinin intihar ettiğini belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Son dakika: Gamze’nin ölümü cinayet çıktı! Eşiyle ilgili ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü

"KIZIM DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNİ BİTİRDİ"

Anne Neşe Kıraç da kızı Gamze'nin Fen lisesinden mezun olduğunu, 2011 yılında üniversite sınavında ilk 4 bin öğrenci içine girdiğini belirterek, "Gamze Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazandı.

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