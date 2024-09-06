Giriş Tarihi: 06.09.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
18:29
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye edildi: Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!
Türkiye bugün kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın yargılandığı davaya kilitlendi. 28 sanıklı davada, mahkeme ara kararını verdi. Engin Polat'ın da aralarında olduğu tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi. Kararı duyan eşi Dilan Polat sevinçten zıplarken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Ancak kaçma şüphesinin vurgulandığı itiraz reddedildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Engin Polat'ın ilk sözleri ise dikkat çekti… İşte detaylar!