SON DAKİKA GELİŞMESİ: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye edildi: Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

MAHKEMEDEN 'BAHİS BİRLEŞTİRMESİ' TALEBİ

Sanıkların emanette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, bilgisayar gibi materyallerin iadesine karar veren mahkeme, sanıklar hakkında Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçundan haklarında soruşturma bulunup bulunmadığını da sordu. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık gününe ertelendi.