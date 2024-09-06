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Giriş Tarihi: 06.09.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:29

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye edildi: Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Türkiye bugün kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın yargılandığı davaya kilitlendi. 28 sanıklı davada, mahkeme ara kararını verdi. Engin Polat'ın da aralarında olduğu tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi. Kararı duyan eşi Dilan Polat sevinçten zıplarken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Ancak kaçma şüphesinin vurgulandığı itiraz reddedildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Engin Polat'ın ilk sözleri ise dikkat çekti… İşte detaylar!

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye edildi: Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Son dakika... Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılandıkları davada mahkeme ilk ara kararını açıkladı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye edildi: Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

DİLAN POLAT VE SILA DOĞU DURUŞMAYA KATILDI

3 gün süren davanın son gününe Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

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SON DAKİKA GELİŞMESİ: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye edildi: Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

TÜM SANIKLARIN TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu gibi gerekçelerle tahliyelerine hükmetti. 10 aydır tutuklu bulunan sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye edildi: Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

DİKKAT ÇEKEN MAL VARLIĞI KARARI

Sanıkların tüm mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, sadece emekli maaşlarındaki kısıtın kaldırılmasına hükmetti. Sanıklar hakkında yurt dışındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye edildi: Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

MAHKEMEDEN 'BAHİS BİRLEŞTİRMESİ' TALEBİ

Sanıkların emanette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, bilgisayar gibi materyallerin iadesine karar veren mahkeme, sanıklar hakkında Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçundan haklarında soruşturma bulunup bulunmadığını da sordu. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık gününe ertelendi.

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